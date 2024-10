Risulta quasi superfluo sottolineare quanto l’esperienza a Grande Fratello 2024 amplifichi la notorietà e dunque anche la curiosità degli appassionati sulle vicende private dei protagonisti, soprattutto a tema gossip. Date le dinamiche che la vedono protagonista nel reality, ciò non poteva che accadere anche per Shaila Gatta. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha avuto diverse storie importanti, ma scopriamo chi è l’ex fidanzato di Shaila Gatta – l’ultimo in ordine temporale – Leonardo Blanchard.

Nel raccontare chi è Leonardo Blanchard – ex fidanzato di Shaila Gatta – non si può non partire dal dettaglio più noto; parliamo infatti di un ex calciatore che per diverso tempo ha militato anche in Serie A, con la maglia del Frosinone. ‘Storico’ un suo goal nel 2015 – contro la Juventus – che permise alla squadra di ottenere il suo primo punto nella massima serie. Ultimata la parentesi sportiva, concentriamoci ora sulla liaison, giunta al capolinea, tra Shaila Gatta e l’ex fidanzato Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta e l’ex fidanzato Leonardo Blanchard: “Ho solo bei ricordi…”

L’amore tra i due scocca nel 2019; 3 anni vissuti in riservatezza e complicità ma purtroppo l’esito non è felice. Nel 2022 arriva infatti la rottura ma, stando ai racconti di Shaila Gatta – concorrente del Grande Fratello 2024 – il rapporto con l’ex fidanzato Leonardo Blanchard sarebbe comunque ottimo. “Sono stati anni bellissimi ed ho solo dei bei ricordi; nessun rancore”. Queste le parole dell’ex velina in un’intervista del passato.

Ma perchè Shaila Gatta e l’ex fidanzato Leonardo Blanchard si sono lasciati? Intervistata da TvMia, è stata proprio la concorrente del Grande Fratello 2024 a raccontare, seppur in maniera sibillina, le circostanze che decretarono la rottura. “…Le cose possono cambiare, come anche le nostre esigenze; l’importante è avere sempre affetto e stima reciproci”.

