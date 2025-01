Loredana Errore, la “ragazza occhi cielo” di Amici di Maria De Filippi è tornata a brillare nella nuova edizione di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. La cantante dopo il secondo posto conquistato ad Amici di Maria De Filippi, nell’edizione vinta da Emma Marrone, ha pubblicato una serie di album di successo con collaborazioni importanti: da Biagio Antonacci a Loredana Bertè. Poi lo stop obbligato per un gravissimo incidente stradale in cui ha rischiato di morire e restare paralizzata a vita. L’esperienza di Amici ha sicuramente cambiato e segnato la sua vita artistica e personale al punto da ricordare: “è stato un periodo di montagne russe in cui è arrivato tutto e subito e soprattutto non me la sono vissuta benissimo perché avevo delle cose mie che non avevo ancora messo a fuoco”

Ora Loredana Errore ha voglia di tornare alla ribalta e ha accettato con grandissimo entusiasmo la proposta di Ora o mai più. Ad affiancarlo in questo percorso di rinascita il maestro e coach Marco Masini con cui ha duettato durante la prima puntata sulle note della hit “Ragazza occhi cielo”.

Non solo, durante la prima puntata di “Ora o mai più”, Loredana Errore è tornata ad esibirsi anche una seconda volta con il coach Marco Masini sulle note di “T’innamorerai” totalizzando 54 punti così suddivisi: Rettore: 6, Rita Pavone: 8, Gigliola Cinquetti: 7, Riccardo Fogli: 9, Patty Pravo: 8, Raf: 8 e Alex Britti: 8. Alla fine della prima puntata, la Errore si è classifica al sesto posto con 8 punti dati dalla somma del voto della giuria e dei social.

Le performance della cantante pur essendo state molto apprezzate dalla giuria di maestri e coach sono state criticate per la troppa enfasi, forse per il desiderio di rivalsa dopo tanti anni di stop. Sui social in tantissimi hanno espresso il loro affetto per la cantante con commenti di grande stima, ma anche consigli come quello di una fan: “sono contenta averti ritrovata, ora fai una cosa fermati, respira e ricomincia con calma e con passione e ricordati quello che la Cinguetti ti ha detto ieri sera , parla con il tuo coach di qualsiasi tuo pensiero e sentimento ti passa attraverso son sicura che Masini possa far ritornare la vecchia e bella voce di Loredana ..abbi cura di te”. Anche un altro fan le ha scritto :”Loredana in questo percorso tiferò per te, ma ti voglio solamente consigliare di non strafare, di non esagerare ogni singola esibizione non ne hai bisogno la tua voce si differenzia dai tuoi colleghi e se moderi e cerchi di gestire il tutto ti posso assicurare che arriverai molto ma molto di più!”.

