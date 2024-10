Luca Barbareschi, chi è il conduttore: “Ho fatto danni, ma mi fermo in tempo”

Tra i volti di Ballando con le stelle 2024 troviamo anche Luca Barbareschi, che in queste settimane sta catalizzando l’attenzione del pubblico di Rai1, oltre a essere tornato sulle scene con Se mi lasci non vale, nuovo format di Rai2. Nel corso di una recente intervista concessa al magazine Diva e donna, il presentatore ha rivelato: “Vado settimanalmente in un centro dove aiutano i ragazzi a uscire dalla droga, è come un gioco di specchi: rivedi i tuoi errori negli occhi degli altri, i loro sogni infranti” ha raccontato Luca Barbareschi toccando le corde del cuore.

Riguardo alla sua vita, invece, il concorrente di Ballando con le stelle 2024 Luca Barbareschi ha confidato: “Io vivo autotutelandomi perché ne ho fatti di danni… Ho la tendenza a fare cose pericolose ma, per fortuna, riesco a fermarmi in tempo”.

Luca Barbareschi e il rapporto con i figli: “Sono un pessimo esempio”

Appena tornato su Rai2 con il programma Se mi lasci non vale, molto simile a Temptation Island, Luca Barbareschi ha raccontato il suo legame con la famiglia, spesso divenuta allargata visti i rapporti costruiti nel tempo: “Sono un pessimo esempio: tra matrimoni e convivenze, ho tirato su sei figli, uno vive in America, e nei circa 10 anni in cui ho vissuto con Lucrezia Lante della Rovere c’erano anche i suoi due figli” ha ammesso Luca Barbareschi sulle colonne di Diva e donna.

Una vita piena di esperienze e avventure per Luca Barbareschi, che ha saputo reinventarsi più volte e non ha mai rinunciato a mettersi in gioco, come dimostra l’ultima avventura a Ballando con le stelle 2024, dove il presentatore si sta mettendo alla prova in panni diversi dal solito, ma che permettono al conduttore di imparare sicuramente tante altre cose.