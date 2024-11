Chi è Lucilla Agosti: la carriera della concorrente de La Talpa 2024

Lucilla Agosti è una delle concorrenti della trasmissione tv La Talpa – programma che va in Prime Time sulle reti Mediaset – che vede la conduzione di Diletta Leotta. In passato Lucilla ha avuto un grande successo e ora potrebbe ritornare in auge con questa partecipazione. Andiamo a conoscerla meglio, vedere chi è e cosa fa nella vita.

Lucilla Agosti nasce a Milano l’8 Settembre 1978. Suo padre è un medico radiologo mentre sua madre è insegnante di storia dell’arte ed è stata la figura dominante nel trasmettergli la passione per la cultura. Da giovane ha frequentato il Centro Teatro attivo di Milano ed ha sviluppato una solida base teatrale. Si è trasferita a Parigi nel 1998 dove ha provato ad ampliare le proprie esperienze.

Nella sua gioventù si cimenta in diversi lavoretti, svolge il lavoro di cameriera e di clown alle feste per bambini. Fa diverse particolari esperienze, addirittura lavora in un negozio di Burlesque e aumenta il suo pedigree artistico con l’esperienze francese. Qualche anno dopo torna a Milano e inizia a lavorare a livello teatrale. Dopo un po’ cambiano le cose e Lucilla mostra un’attitudine come conduttrice: esordisce su Rete A con Azzurro, un programma tv musicale che la lancia nel mondo della tv.

Pian piano Lucilla Agosti diviene un personaggio fisso delle trasmissioni tv italiane, la conosciamo in qualche trasmissione su Rai 2 e poi ottiene il suo exploit con la conduzione di programmi musicali su All Music dove conduce ben tre trasmissioni in contemporanea. Dopo questo Lucilla prova a farsi conoscere anche nel mondo del cinema e diviene un personaggio a tutto tondo.

Recita in diversi cortometraggi come ‘Il mercante di Pietre’ o ‘Il Seme della discordia’, cortometraggi che le consentono di ricevere diversi riconoscimenti. Partecipa nel 2007 nella sit-com Buona la prima con Ale e Franz e pian piano diventa una presenza fissa nel mondo della televisione. Tra le altre cose nel 2010 entra anche a Distretto di Polizia, nel 2012 è opinionista a L’Isola dei Famosi.

Per quel che riguarda la vita privata, Lucilla ha avuto una lunga relazione con Andrea Romiti, con il quale ha avuto tre figli: Cleo, Diego ed Alma. Recentemente la donna ha spiegato a Rai 2: “Mi è capitato di tradire e di essere tradita ma è stato un dolore grandissimo che non sono riuscito a superare, mi sono separata dal padre dei miei figli”. Attualmente è impegnata con l’ex campione di motocross Vanni Oddera.