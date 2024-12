Nata nel 1998, Rebecca Staffelli è conosciuta anche per essere la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia che in tutti questi anni ha seguito infiniti casi nel noto programma di Canale 5. La mamma è invece Matilde Zarcone, anche lei appartenente al mondo dello spettacolo e nel cast di Buona Domenica a fine anni ’90. Dall’amore tra l’inviato e Matilde è nato anche un altro ragazzo nel 1996, Riccardo.

Sin da piccola, Rebecca Staffelli frequenta l’ambiente lavorativo del papà e si innamora di tutto quello che succede dietro alle telecamere. Come lei stessa aveva raccontato a Verissimo, inizia ad apprendere come si realizza un format o come scrivere un progetto televisivo. Un grande privilegio il suo, che le ha concesso poi di diventare la professionista che è oggi. In un’intervista aveva anche spiegato di come ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo: tutto è partito da un suo video in cui prima di lavorare come modella, dispensava consigli di moda ai fan.

Negli anni l’opinionista social è stata travolta dalle critiche sul web, il quale la considera spesso come una “raccomandata” per via del papà famoso. Rebecca Staffelli ha sempre tenuto a precisare che nonostante la fama dei suoi genitori, l’essere figlia d’arte non ha mai influenzato la sua carriera. Lo aveva spiegato a Silvia Toffanin a Verissimo, quando ha ribadito che avere genitori famosi non significa avere la strada spianata, ma che anzi, significa essere consapevoli di aver tanto da imparare esattamente come gli altri. In effetti, la sua carriera vanta già picchi altissimi nonostante la giovane età: quando aveva solo 20 anni ha condotto “Colpo di Tacchi” su La 5 mentre poco dopo si è data alla recitazione con il film “Din Don“, trasformandosi in Suor Clementina. Ma i successi non si fermano qui! Nel 2021 c’è stato il grande debutto a Radio 105 per poi iniziare con Night Express, programma radiofonico.

In tutto ciò, ha precisato Rebecca Staffelli, il suo fidanzato Alessandro Basciano le è sempre stato vicino in ogni occasione, sostenendola anche nel campo musicale in radio, tanto da averla soprannominata come “radiolina“. Poi è arrivato il ruolo meritatissimo di opinionista social al Grande Fratello, una figura ormai amatissima dal pubblico: ad ogni puntata, Rebecca Staffelli si occupa di commentare con Alfonso Signorini quello che il pubblico scrive sul web e non solo! Il suo occhio attento “becca” anche quello che succede nella casa durante la pubblicità ed è subito gossip assicurato!