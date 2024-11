Clio MakeUp sarà una delle protagoniste della trasmissione Verissimo, in programma Sabato 16 Novembre. La donna racconterà non solo del suo lavoro ma soprattutto del suo rapporto con il marito finito da qualche tempo e delle sue piccole figlie, Grace e Joy. Andiamo a conoscerle meglio e vedere chi sono.

Grace e Joy sono nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020 ed hanno rispettivamente 7 e 4 anni. La piccola Grace è nata nove anni dopo il matrimonio tra Clio e Claudio ed è arrivata in seguito ad un aborto spontaneo della donna. La famiglia è sempre apparsa molto unita ed a differenza di ciò che fanno altri personaggi vip Clio e Claudio hanno deciso di pubblicare senza problemi le foto delle figlie sui social.

Rocco Siffredi, chi è il marito di Rozsa Tassi / "Non sapevo neanche chi fosse", un matrimonio complicato

I follower apprezzano e coccolano le due piccole che hanno anche il secondo nome e si chiamano Grace Cloe e Joy Claire perchè simpaticamente i genitori hanno voluto continuare la denominazione Cl, seguendo le orme di Clio e Claudio. La coppia si è divisa qualche tempo fa ed ha annunciato il divorzio ma i due lavorano insieme e soprattutto proseguono a prendere decisioni insieme, soprattutto per il bene delle due piccolissime figlie.

Alda D'Eusanio, chi è?/ L'incidente choc a cui è sopravvissuta per miracolo: "La mia vita è cambiata"

Clio MakeUp, il messaggio d’amore nei confronti delle figlie

Clio e Claudio hanno accolto la nascita delle figlie come un vero e proprio dono soprattutto dopo le difficoltà e l’aborto precedente alla nascita del primo figlio. In un’intervista di qualche anno fa ai microfoni di Vanity Fair la donna si è confessata ed ha parlato di cosa si augura e desidererebbe per il futuro delle sue figlie:

“Ai bambini di oggi occorre far capire che si è orgogliosi di loro”. La donna spiega il significato delle sue parole e prosegue: “Alle mie bambine voglio insegnare che la bellezza non è fondamentale e che potranno essere ciò che vogliono ed essere libere. Io farò di tutto per non influenzarle nelle loro scelte future”, ha chiuso cosi la donna che ha dedicato una canzone alle figlie.

Chi è Matilde Brandi/ "Raffaella Carrà mi fece un grande piacere e mi regalò un enorme soddisfazione"

Clio si è trasferita in Italia quando la primogenita aveva tre anni e ha raccontato di aver fatto questa scelta per avvicinare le piccole al resto della famiglia: “L’ho fatto per le mie figlie, voglio che crescano con il resto della famiglia intorno, cugini e anche la nonna, anche io ero legatissima alla mia”. La maternità è stata straordinaria per Clio che però ammette: “Non sono mai stata una che impazziva davanti ai bambini, quasi non mi piacevano molto. Ora amo guardare il mondo con i loro occhi”.