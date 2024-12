Masterchef Italia 2024, chi sono i concorrenti di questa nuova stagione? I nomi della squadra

Si spalancano ufficialmente le porte della Masterclass di Masterchef Italia 2024 per una nuova edizione che fa il suo debutto proprio oggi giovedì 26 dicembre. Come gli scorsi anni, anche per questa stagione troveremo i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, una squadra che negli ultimi anni si è dimostrata vincente grazie alla simpatia e alla complicità degli chef. Andiamo ora a scoprire chi sono i concorrenti di Masterchef Italia 2024, che quest’anno non sono più venti come di consueto, ma 18. Insieme si ritroveranno ad affrontare le dure prove del Pressure Test e la famosa prova in esterna, questa volta in Liguria.

A quanto trapela dalle indiscrezioni, potrebbero esserci dei ripescaggi durante il corso delle puntate di due riserve. Gli aspiranti chef che partecipano al programma di Sky Uno sono Alessia, 21 anni originaria di Parma e cameriera di professione. Poi troveremo la 32enne Anna Yi Lan, che per lavoro fa la consulente di moda ma ama cucinare. Tra i concorrenti di Masterchef Italia 2024 conosceremo anche Franco, 43enne di Verona che oggi è un dirigente di marketing a Milano. Poi c’è Claudio, brindisino di 33 anni che si occupa di revisioni nella sua ditta.

Concorrenti Masterchef Italia 2024

Chi sono i concorrenti di Masterchef Italia 2024? Ad inseguire il sogno della cucina ci sarà anche Giulio, un bagnino di 35 anni che vive a Pisa. Poi il 30enne Gianni, commesso di Palermo e con il desiderio di diventare un grande chef. Insieme a loro anche Ilaria, animatrice romana 26enne e Katia, 43enne napoletana e impiegata di professione. Tra i concorrenti di Masterchef Italia 2024 anche Jack, milanese e content creator di 26anni pronto a sfondare nel mondo della cucina. E ancora, Linda, 49enne di Torino e barista, poi anche Laura disoccupata di Brescia e 29enne.

A Masterchef Italia 2024 partecipa anche il giovanissimo Samuele di 19 anni, che si è appena diplomato all’alberghiero. Insieme ai concorrenti anche la 56enne Reza, iraniana di origini che oggi divide la sua vita tra Roma e Parigi occupandosi di consulenza sulle vendite. A concorrere per il titolo di Masterchef Italia 2024 anche Mary, una manager di 30 anni nelle risorse umane e residente in quel di Bergamo. Poi anche la 25enne Martina, vicentina e capocameriere. Tra i concorrenti anche il 35enne Simone G., che viene da Cuneo ed è un imprenditore edile. Infine, Simone B di 29 anni che a Belluno fa il contadino.