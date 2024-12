Chi è Cosimo, il papà di Shaila Gatta

Oggi Shaila Gatta riabbraccia mamma Luisa Menditto, dopo aver avuto la sorpresa di papà Cosimo al Grande Fratello 2024 nelle scorse settimane, chissà se in futuro ci sarà quella della sorella Jessica. Proprio in virtù della partecipazione della figlia al reality, l’uomo ha visto crescere i followers sui social, ma è molto lontano dal mondo dello spettacolo, perché è un autista Asl, che ha fatto tanti sacrifici insieme alla moglie, sarta in casa, anche per consentire alla figlia di coltivare il suo sogno di diventare ballerina.

Luisa Menditto, chi è la mamma di Shaila Gatta/ Sorpresa alla figlia e confronto con Lorenzo Spolverato?

In un’intervista di qualche anno fa al Corriere, la showgirl svelò che per qualche tempo lei e il padre non si parlavano a causa della scelta della giovane di lasciare la loro città, Secondigliano, per realizzare il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Quindi, per diverso tempo non si sono rivolti la parola e lei era molto arrabbiata col papà, ma poi ha capito che quella presa di posizione del padre era dettata da un lato dalla paura, dall’altro dalla frustrazione per non riuscire a dare alla figlia quello che avrebbe voluto. Infatti, si trasferì all’età di 16 anni a Roma per studiare danza.

Grande Fratello 2024 , Lorenzo Spolverato smascherato da "guru della moda"/ "Passione intensa, in Casa finge"

La rabbia e le paure di Cosimo Gatta

Del rapporto col padre parò anche a MowMag, spiegando di essere stata educata bene dalla sua famiglia, da cui ha ricevuto valori importanti che porta sempre con sé, ma confermò i problemi avuti col padre per il suo sogno nel cassetto. “Mio papà era incavolato“. Non era facile per Cosimo Gatta accettare l’idea di dover lasciar andare la figlia, che all’epoca aveva solo 16 anni. Nutriva comprensibilmente dei timori per i pericoli a cui sarebbe andata incontro la figlia e alla vita non facile che avrebbe vissuto.

La stessa Shaila ha capito dopo le ritrosie del padre, all’epoca però ce l’aveva con lui, in quanto non si sentiva sostenuta da lui. “Col tempo ci siamo aiutati a vicenda: lui si è ricreduto e io l’ho capito“. Infatti, in occasione della sorpresa al Grande Fratello 2024 hanno avuto l’occasione di confermare l’amore che li ha sempre legati, un amore in grado di superare anche le divergenze di vedute. Diverso, invece, il rapporto con la sorella maggiore Jessica.

Lorenzo sbotta e litiga con Shaila al Grande Fratello/ La gelosia dell'ex velina, c'entrano Helena e Zeudi

Chi è Jessica Gatta, la sorella maggiore di Shaila

Per quanto riguarda Jessica Gatta, Shaila al Grande Fratello 2024 ha raccontato di avere un rapporto particolare con lei, anche perché si sono separate presto per via del matrimonio della maggiore. Jessica, infatti, aveva 18 anni quando si è sposata, mentre Shaila ne aveva 13. Quindi, ha avvertito subito la mancanza della sorella, ma ciò non ha mai scalfito l’amore l’una per l’altra, anche quando poi Shaila è andata via di casa per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno.

Infatti, ogni volta che aveva bisogno di Jessica, sapeva di poter contare su di lei e sul suo costante supporto. D’altra parte, conserva il rammarico per non aver potuto vivere di più il loro legame, di non aver condiviso, ad esempio, dei viaggi insieme. Nessun dubbio, però, sull’amore che le lega, anche a distanza, come ora che è protagonista nel reality di Canale 5.