Danielle di X Factor 2024 è senza dubbio uno dei cantanti più interessanti in assoluto. Capello lungo e ben tenuto, sguardo assente ma allo stesso tempo pensieroso e a coronare il tutto, uno stile pazzesco: non ha paura a mettere le gonne e si veste con look incredibili, tra gonna e camicia che lo rendono senza dubbio uno dei concorrenti con l’outfit più interessante in assoluto. Il suo viso nasconde un espressione triste e malinconica, ma quando sale sul palco si trasforma mettendo in gioco una voce unica.

Il timbro di Danielle è forse il più particolare di questa edizione del talent. Sin dall’inizio ha conquistato i giudici grazie alla sua particolarità a tutto tondo, per non parlare del bellissimo rapporto che si è instaurato con Manuel Agnelli, con il quale ha condiviso anche qualche consiglio sui capelli durante gli Home Visit. Ma chi è davvero Danielle di X Factor 2024? Nessuno ancora lo ha capito, e i giudici dopo la sua prima esibizione hanno rimarcato il suo essere incomprensibile.

“Canto e a volte mangio“, ha detto Danielle di X Factor 2024, uno dei personaggi che ha incuriosito maggiormente il pubblico di quest’anno. Durante il primo live ufficiale su Sky Uno ha portato seguendo il consiglio di Manuel Agnelli, una canzone di Alberto Fortis, intitolata “Milano e Vincenzo“, scelta che ha fatto discutere tutti i giudici. Tra loro, chi ha detto di non essere convinto dell’assegnazione e Achille Lauro ha espresso il desiderio di vederlo interpretare una canzone di Rino Gaetano. Ma quello che ha lasciato tutti senza parole è stato Jake La Furia, che sinceramente incuriosito dal personaggio ha detto: “Non so se ci sei o ci fai“.

In effetti Danielle rimane un mistero totale: non si sa se è felice o triste. Ma del resto Manuel Agnelli ha ragione: “Danielle non è un trapezista, è un cantautore”, perciò da lui non si può pretendere un “animale da palcoscenico”, ma un performer che comunica quello che sente dentro. Come continuerà il percorso di Danielle a X Factor 2024? Il pubblico non ha dubbi: farà strada e alcuni hanno apprezzato la scelta di assegnare a lui un pezzo di Alberto Fortis.