DIRETTA ATALANTA MONZA, NESTA SI GIOCA LA PANCHINA AL GEWISS STADIUM

La decima giornata di Serie A sarà anche la prima infrasettimanale della stagione e manderà in campo la diretta Atalanta Monza. Di fronte di saranno due squadre che stanno vivendo due momenti opposti ma sono entrambe a caccia di punti. I bergamaschi hanno vinto le ultime tre partite di fila in Serie A e sono alla ricerca della quarta dopo aver rifilato goleade a Genoa ed Hellas Verona. Qualche difficoltà in più in casa Monza con Nesta che vede ancora la sua panchina in bilico soprattutto dopo il pareggio in casa contro il Venezia per 2 a 2.

DIRETTA ATALANTA MONZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non potesse andare al Gewiss Stadium di Bergamo potrà comunque vedere la diretta Atalanta Monza grazie al servizio offerto da DAZN che trasmetterà la partita. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi tutte le emozioni e le azioni salienti del match.

ATALANTA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le probabili formazioni di questa partita che potrebbe vedere qualche cambio negli undici titolari delle due squadre. Carnesecchi difenderà i pali della Dea davanti a Djimsiti, Hien e Kolasinac che saranno ancora i tre centrali. Zappacosta e Ruggeri giocheranno sulla fascia con Cuadrado e Bellanova che dovrebbero comunque trovare ampio spazio. De Roon ed Ederson formeranno la mediana con Lookman e Samardzic a sostegno di Retegui che rimane comunque in ballottaggio con Zaniolo.

Nesta, invece, dovrà mandare in campo tutti i titolari per riprendere da un momento di grande difficoltà. Le certezze sono poche e sono tutte in attacco con Mota e Djuric che dovrebbero ritrovare Maldini a completare il tridente. Izzo, Pablo Marì e Carboni saranno i tre difensori davanti a Turati mentre Pereira e Kyriakopoulos agiranno come esterni di centrocampo ai lati di Bianco e Pessina.

ATALANTA MONZA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Atalanta Monza utilizzando le proposte di Sisal per questa partita. I bergamaschi sono favoriti ed una loro vittoria è data a 1,28 contro il 10,00 in favore dei brianzoli e il 5,50 per il pareggio X.