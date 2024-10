DIRETTA BARI CARRARESE: I TESTA A TESTA

Come di consueto in questo aggiornamento della diretta di Bari Carrarese studieremo i testa a testa e vedremo chi sarà la favorita da un punto di vista storico del match, anche se vi ricordiamo che abbiamo solo tre partite prima di quella che andremo a commentare e quindi con un campione cosi ristretto i risultati vanno assolutamente presi con le pinze. Abbiamo dunque tre partite che vedono il Bari trionfare con due vittorie e un pareggio, i toscani quindi non hanno mai vinto con la squadra pugliese.

Vediamo adesso lo stato di forma delle due squadre e cerchiamo di capire se sotto questo punto di vista c’è qualche favotita: la squadra con il gallo sul petto viene da una sola vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Mnetre invece la Carrarese nelle ultime cinque ha perso una sola volta, vincendo e pareggiando le altre quattro volte. Sembra dunque che i toscani siano più in forma ma sarà davvero così? Cerchiamo di vedere dalle statistiche della diretta di Bari Carrarese se i pronostici verranno rispettati o meno. (agg. Gianmarco Mannara)

BARI CARRARESE, DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come per tutte le partite di Serie B, per vedere la diretta Bari Carrarese siete obbligati ad abbonarvi a DAZN, l’unica emittente che vi permetterà di guardare le gare del campionato cadetto. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming, accessibile su ogni dispositivo mobile attraverso sito web e smartphone.

BARI CARRARESE, GIALLOBLU AL SAN NICOLA

Sfida di metà classifica per queste due formazioni in questo turno infrasettimanale. La diretta Bari Carrarese si giocherà questo martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30 mettendo in palio punti molto importante per questa prima parte di stagione. I pugliesi sembra non riuscire più a smettere di pareggiare dato che è da fine settembre che registrano solo segni X: 1-1 contro Cosenza, Cremonese e Catanzaro più lo 0-0 dell’ultimo turno di campionato in trasferta contro lo Spezia.

La Carrarese viaggia forte perché oltre ad essere imbattuta da quattro gare di fila, due di queste le ha vinte. Infatti, oltre ai pareggi con Reggiana e Mantova, sono arrivate le vittorie contro Frosinone per 1-0 e Cittadella per 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARI CARRARESE

Guardiamo insieme le probabili formazioni Bari Carrarese. I padroni di casa si schiereranno con il 3-5-2, tra i pali Radunovic: Difesa a tre con Pucino, Vicari e Mantovani, a centrocampo Favasuli, Lella, Benali, Maita e Dorval. In attacco Falletti-Lasagna.

Replica la Carrarese con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Bleve, protetto da Coppolaro, Illanes e Imperiale. Agiranno da esterni Cicconi e Bouah con Capezzi e Schiavi in mediana. Sulla trequarti il duo Cherubini-Palmieri, unica punta Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARI CARRARESE

Andiamo ora a vedere quelle che sono le quote per le scommesse Bari Carrarese. Stando a quanto ci raccontano i bookmakers, la vittoria di casa è quella più probabile a 1.90 rispetto ai 3.25 della X e il 2 fisso a 4.33.

Entrambe le squadre andranno a segno? Se sì, la quota è di 1.95 altrimenti 1.80. Over e Under alla soglia di 2.5 sono rispettivamente dati a 2.08 e 1.66.