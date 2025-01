DIRETTA CALDIERO TERME TRIESTINA, OSPITI IN FORMA

Una sfida interessante in questo match in programma sabato 11 gennaio 2025 alle ore 15:00. Stiamo parlando della diretta Caldiero Terme Triestina con un Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini ricco di speranza per i gialloverdi. Il Caldiero ha iniziato l’anno così come avevo chiuso lo scorso ovvero con una sconfitta. Prima il ko con l’Albinoleffe per 2-0 e recentemente l’1-0 a Padova. L’ultima vittoria è quella di Coppa Italia Serie C contro il Milan Futuro.

La Triestina sta vivendo sicuramente un periodo di forma migliore. Nelle ultime quattro partite, l’unico buco nell’acqua è stato il 3-0 con l’Arringano. Per il resto vittorie con Vicenza, Novara e nello scorso turno con l’Union Clodiense.

DOVE VEDERE DIRETTA CALDIERO TERME TRIESTINA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati di vedere la diretta Caldiero Terme Triestina, allora dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Invece per la diretta streaming bisognerà scaricare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME TRIESTINA

Il Caldiero Terme giocherà con il 3-4-3 con Crespi in porta, difesa a tre composta da Pelagatti, Gobetti e Nessi. A centrocampo spazio per Baldani, Gattoni, Filiciotto e Marras. Il tridente offensivo invece vedrà Florio, Scappini e Cazzadori.

La Triestina replica con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Roos, difeso da Frare con Bianconi e Tonetto a completare il reparto. In mediana Attys, Correia, Vallocchia e infine Jonsson. El Azrak agirà alle spalle di Olivieri e Vertainen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CALDIERO TERME TRIESTINA

Parte sfavorito il Caldiero Terme, dato a quattro volte la posta in palio. Il pareggio è dato a 3.10 mentre la Triestina a 1.90. L’Over 2.5, vale a dire minimo tre gol nel match, è offerto a 2.10 contro l’1.60 dell’Under.

