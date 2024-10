DIRETTA CARPI AREZZO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima storica partita quella che si giocherà in questa diretta di Carpi Arezzo tra le due formazioni, infatti non esistono precedenti di questo match ne in via ufficiale ne tra amichevoli di sorta. Quindi non potremo fare la nostra analisi sui precedenti per cercare la favorita dal punto di vista storico del match, visto che la rivalità nascerà oggi con questo match. Perciò oggi faremo un excursus sul recente stato di forma delle due squadre, il Carpi viene da tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

È riuscito a vincere una sola volta contro il Pontedera e poi un pareggio contro la Lucchese. Quindi contro le toscane ha sempre guadagnato punti ma ci riuscirà contro l’Arezzo che invece viene da tre vittorie avendo perso solo una volta nell’ultima partita contro la Ternana? Per dovere di cronaca poi vi informiamo che l’altra gara è terminata con un pareggio. Vediamo dalle statistiche se i numeri riusciranno a darci un tipo di pronostico più numerico su quello che si può attendere in questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARPI AREZZO: COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire in televisione la diretta Carpi Arezzo, è possibile fare riferimento a Sky, che trasmette tutte le partite di Serie C sui suoi canali satellitari. Inoltre, per chi preferisce la visione in streaming, l’app Sky Go offre questa possibilità, così come la piattaforma NOW TV, entrambe accessibili con abbonamento.

CARPI AREZZO: TOSCANI ALLA GRANDE!

La diretta Carpi Arezzo, alle 20.45 in questo martedì dedicato al turno infrasettimanale, vede i toscani andare a caccia del primato in classifica dopo aver agganciato il gruppo delle seconde. L’ultimo successo sulla Spal è stato il secondo consecutivo per gli amaranto, il terzo nelle ultime quattro partite e ha permesso loro di affiancare Entella, Torres e Ternana a quota 22 punti, a -4 dal Pescara capolista. Più indietro il Carpi che ha raccolto solamente un punto nelle ultime tre partite di campionato. Nell’ultima uscita la formazione emiliana ha subito un pesante poker sul campo della Vis Pesaro e ora sarà chiamata a reagire per non farsi risucchiare dai bassifondi della classifica del girone B, a quota 11 punti la zona play out si è fatta pericolosamente vicina.

CARPI AREZZO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Carpi Arezzo. Carpi schierato con un 3-4-2-1 con Sorzi a difesa della porta e Panelli, Zagnoni e Calanca titolari nella difesa a tre. I quattro di centrocampo saranno Tcheuna, Forapani, Contiliano e Cecotti, mentre Sereni e Saporetti giocheranno in appoggio al centravanti Sall Per l’Arezzo modulo di partenza 4-2-3-1 con Trombini tra i pali e una difesa a quattro schierata con Renzi, Chiosa, Gigli e Coccia. A centrocampo Mawuli e Settembrini saranno schierati come vertici arretrati mentre Pattarello, Guccione e Tavernelli supporteranno in proiezione offensiva Ogunseye.

CARPI AREZZO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi fosse interessato a puntare sulla diretta Carpi Arezzo, ecco le principali quote offerte dalle agenzie di scommesse: la vittoria in casa del Carpi è quotata a 3.80, il pareggio a 3.15, mentre il successo esterno dell’Arezzo è proposto a 1.90.