DIRETTA ENTELLA LUCCHESE, TUTTI AL COMUNALE

Quasi il doppio dei punti separa queste due formazioni che si sfideranno alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre 2024. La diretta Entella Lucchese potrebbe aumentare così come accorciare il gap tra le squadre in caso di vittoria. L’Entella sta andando molto bene essendo alla quinta partita senza sconfitta di fila. Dopo le tre vittorie contro Spal, Legnago Sales e Perugia, la squadra di Chiavari ha pareggiato due volte consecutivamente contro Vis Pesaro e Pontedera. La Lucchese è in crisi di risultato poiché l’ultima vittoria è quella del 22 settembre contro l’Ascoli. Da quel giorno in poi ci sono stati parecchi pareggi, ben quattro tra Pianese, Milan U23, Sestri Levante e Carpi. I ko sono invece arrivati con Perugia e Pescara.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ENTELLA LUCCHESE, STREAMING VIDEO E TV

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Entella Lucchese, sappiate che l’unica possibilità di assistere al match è quella di abbonarsi a Sky. L’emittente televisiva detiene infatti tutti i diritti della Serie C e offrirà su Sky Go anche la diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LUCCHESE

È il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Entella Lucchese. I padroni di casa si disporranno secondo il 3-5-2 con Siaulys in porta, difesa a tre composta da Parodi, Tiritiello e Marconi. A centrocampo ecco Tomaselli, Corbari, Di Noia, Franzoni e Di Mario mentre in attacco Guiu e Castelli.

La Lucchese risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Palmisani, retroguardia formata da Fazzi, Sabbione e Frison. Agiranno da esterni Gemignani e Visconti con Catanese, Welbeck e Saporiti in menda. Davanti il tandem Costantino-Sasanelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ENTELLA LUCCHESE

In conclusione, dopo aver analizzato in tutti i modi questa partita, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Entella Lucchese. Secondo i bookmakers, la squadra favorita per la vittoria è quella di casa a 1.71, seguita dalla X a 3.25 e il 2 fisso a 4.85.

Ora vediamo le giocate relative alle reti realizzate. L’Over 2.5 per esempio lo troviamo a 2.30 contro l’1.50 dell’Under. Il segno Gol è a 2.20, No Gol a 1.55.