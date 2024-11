DIRETTA MONZA FIORENTINA PRIMAVERA: VIOLA PER TORNARE FORTI

La diretta Monza Fiorentina Primavera chiude oggi, lunedì 25 novembre con inizio alle ore 14:30, il programma della 12^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025. Si tratta di una partita che in questo momento mette a confronto due squadre con ambizioni diverse: il Monza infatti deve pensare a salvarsi trovandosi nelle ultime posizioni della classifica, dopo la roboante vittoria contro la Roma non è riuscita a sfruttare l’entusiasmo anche se ha lottato contro l’Inter pur cedendo in casa, poi soprattutto ha perso nettamente a Verona e dunque è tornato a soffrire, la salvezza comunque potrebbe essere alla portata per quanto si è visto in campo.

Video Torino Monza (1-1)/ Gol e highlights: a Masina risponde Djuric! (Serie A, 24 novembre 2024)

La Fiorentina lotta per il primo posto, che ha anche stretto tra le mani prima di perdere in casa contro l’Inter: la classifica nelle posizioni di testa è davvero corta e tutto può succedere, in generale possiamo sicuramente dire che i viola siano in corsa per la qualificazione diretta alla semifinale playoff e possano giocarsi lo scudetto. Intanto scopriremo come andranno le cose in questo posticipo del lunedì pomeriggio; aspettando che la diretta Monza Fiorentina Primavera prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Video Como Fiorentina (0-2)/ Gol e highlights: ci pensano Adli e Kean! (Serie A, 24 novembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA FIORENTINA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Monza Fiorentina Primavera sarà disponibile su Sportitalia, come sempre accade quando si tratta delle partite del campionato Primavera: dunque l’appuntamento sarà al numero 60 del digitale terrestre con visione in chiaro per tutti, ma non va dimenticata l’opzione della diretta streaming video che viene garantita dalla stessa emittente, innanzitutto attraverso il suo sito www.sportitalia.com e poi con la relativa applicazione Sportitalia e il canale SI Solocalcio.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FIORENTINA PRIMAVERA

Per la diretta Monza Fiorentina Primavera Alessandro Lupi medita come sempre sul 3-5-2: in porta andrà Ciardi, davanti a lui una difesa con Lupinetti, Azarovs e Domanico (già 4 gol in campionato) mentre ad allargarsi sugli esterni potrebbero essere stavolta Castelli a destra e Capolupo a sinistra, con un centrocampo nel quale come sempre Leonardo Colombo sarà il perno di riferimento e avrà in Arthur Miani e Romanini, con il possibile inserimento di Ballabio e Giubrone, le due mezzali. Occhio anche alla candidatura di Gaye, mentre nel reparto avanzato è chiaramente confermato il cannoniere Zanaboni che giocherà con uno tra Nené e Longhi.

Diretta/ Como Fiorentina (risultato finale 0-2): Kean chiude i conti! (Serie A, 24 novembre 2024)

Daniele Galloppa affronta la diretta Monza Fiorentina Primavera con un 4-3-3 nel quale Braschi può tornare a fare la prima punta nel tridente, supportato da Bertolini e Caprini con le condizioni di Rubino da verificare, nel caso quest’ultimo può agire anche da interno tattico in un centrocampo nel quale Harder, Deli e Ievoli partono comunque favoriti. Per quanto riguarda il reparto arretrato dei viola, l’unico dubbio è a sinistra dove Luis Balbo insidia Scuderi; spazio poi a una coppia centrale formata da Romani e Elia a protezione di Leonardelli, Kouadio giocherà invece come terzino sulla corsia destra.