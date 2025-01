DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Grande equilibrio nello scorso campionato, decisamente meno nell’andata di questa stagione: così si presenta ai nostri occhi la diretta Monza Juventus Primavera prendendo in considerazione gli appena tre precedenti ufficiali. I primi due sono naturalmente quelli della scorsa stagione, quando il Monza Primavera si prese la soddisfazione di fermare la Juventus in entrambi gli incontri: pirotecnico 3-3 all’andata in Brianza e 1-1 invece al ritorno in casa dei bianconeri.

Storia molto diversa invece sabato 14 settembre scorso, di nuovo al Campo Ale&Ricky, dove i padroni di casa della Juventus vinsero con un perentorio 4-0 contro il Monza grazie ai gol di quattro marcatori differenti, cioè Gianmarco Di Biase, Gabriele Finocchiaro, Alessio Vacca e Ivan Lopez. Da notare quindi ben 12 gol segnati in appena tre partite: sarà grande spettacolo anche oggi pomeriggio in terra brianzola per la diretta Monza Juventus Primavera? Lo scopriremo fra pochissimo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA JUVENTUS, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Anche questa partita dell’anticipo del campionato Primavera, come la diretta Monza Juventus, gli appassionati del calcio giovanile potranno vederla oggi pomeriggio, alle ore 15.00, in televisione su Sportitalia e anche più comodamente dal cellulare con l’applicazione o il sito.

SFIDA NON SCONTATA

Monza e Juventus si affrontano in un match cruciale del campionato Primavera, nella diretta Monza Juventus che andrà in onda venerdì alle ore 15. I brianzoli, attualmente quattordicesimi con 28 punti, sono a +5 dalla zona playout e vivono un momento d’oro: con 13 punti raccolti nelle ultime cinque partite, frutto di quattro vittorie e un pareggio, si presentano come la squadra più in forma del campionato. L’ultima impresa del Monza è stato il successo per 2-1 in casa del Lecce, una vittoria che ha dato ulteriore fiducia alla squadra.

Dall’altra parte, la Juventus, quinta con 37 punti, è impegnata nella lotta per mantenere un posto nei playoff, insidiata dal Milan. Dopo il passo falso contro la Sampdoria, i bianconeri hanno ritrovato il successo nella scorsa giornata contro l’Udinese, confermando la loro voglia di restare protagonisti in questa fase decisiva della stagione.

MONZA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Monza Juventus. Il Monza scenderà in campo con un 3-5-2 con Ciardi a difendere i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Crasta, Domanico e Azarovs. A centrocampo, Berretta sarà il perno insieme a Ballabio e Colombo con Nenè e De Bonis ad agire sugli esterni. In attacco infine spazio a Zanaboni e Longhi.

La Juventus risponderà con un 4-3-3 schierato da mister Paolo Montero. In porta ci sarà Daffara, supportato da Dellavalle, Citi, Muharemovic e Maressa in difesa. Nonge Boende guiderà il centrocampo affiancato da Anghelè e Hasa, mentre l’attacco vedrà protagonisti Florea, Finocchiaro e Biggi.