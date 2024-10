DIRETTA PERGOLETTESE TRENTO, PUNTI DECISIVI PER LA CLASSIFICA

La domenica della nona giornata del Girone A di Serie C inizia alle ore 15.00 con la diretta Pergolettese Trento che, insieme ad altre quattro partite, chiuderà la giornata. Di fronte ci saranno due squadre dalla classifica opposta ma con la stessa voglia di portare a casa la vittoria.

Avvio disastroso per la Pergolettese che ha vinto solo una delle otto partite giocate e si trova al penultimo posto in classifica con soli cinque punti dopo aver perso anche nell’ultima giornata contro il Novara. Decisamente meglio il Trento che è stabile in zona playoff ed ha perso solo contro il Padova capolista e dominatore di questo campionato.

DIRETTA PERGOLETTESE TRENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pergolettese Trento si dovrà avere un’abbonamento ai canali di Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire questa partita con la nostra diretta testuale che racconterà le azioni migliori di questo match con aggiornamenti costanti.

PERGOLETTESE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di andare in campo approfondiamo le probabili formazioni di una partita molto delicata per entrambe le formazioni. Mussa recupera Careccia dopo la squalifica e potrà tornare ad una linea a cinque a centrocampo con Schiavini e Jaouhari a completare il centrocampo con Capoferri e Albertini sugli esterni. Parker e Basili formeranno la coppia offensiva chiamata a riportare il gol.

Più certezze in casa Trento con Tabbiani che punterà ancora su Di Carmine reduce da una doppietta e sostenuto da Anastasia e Disanto. Giannotti giocherà a sostegno dell’attacco insieme a Aucelli e Rada chiamati a curare la fase difensiva insieme ai difensori.

PERGOLETTESE TRENTO, LE QUOTE

Scopriamo infine anche le quote Snai per il pronostico sulla diretta Pergolettese Trento. Si tratterà di una partita sulla carta equilibrata, ma con gli ospiti leggermente favoriti, tanto che il segno 2 è quotato a 2,40. Sono invece praticamente identiche le quote per il pareggio e la vittoria della Pergolettese: 2,90 per il segno X e 2,95 in caso naturalmente di segno 1.