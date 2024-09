DIRETTA SPEZIA CESENA, SFIDA TUTTA BIANCONERA

In questa partita sicuramente ci divertiremo. La diretta Spezia Cesena si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 20:30 e metterà una contro l’altra due formazioni che sicuramente non si tireranno indietro e disputeranno la partita a viso aperto.

Gli aquilotti non hanno ancora mai perso in campionato dopo tre partite con una vittoria e due pareggi. Il successo è arrivato proprio tra una X e l’altra: 2-1 al Frosinone, preceduto dal 2-2 di Pisa e dallo 0-0 in casa del Cosenza.

Il Cesena d’altro canto non è da meno avendo collezionato sei punti. La prima vittoria è arrivata in casa contro la Carrarese per 2-1, salvo poi perdere il match successivo contro il Sassuolo. C’è però la voglia di far bene e si nota già dalla gara vinta col Catanzaro 2-0.

DOVE VEDERE DIRETTA SPEZIA CESENA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a visionare la diretta Spezia Cesena? L’unico modo è quello di abbonarvi a Dazn che oltre a questa partita trasmetterà tutte le sfide di Serie B.

C’è anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming con l’applicazione Dazn che sarà scaricabile su tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CESENA

Adesso è tempo di probabili formazioni della diretta Spezia Cesena. I bianconeri che giocheranno davanti al proprio pubblico si disporranno secondo il 3-4-1-2. Tra i pali Micai, retroguardia composta da Venturi, Camporese e Caporale. Esterni a tutta fascia Ciervo e D’orazio mentre Charlys e Florenzi si occuperanno del centrocampo. Davanti Fumagalli e Mazzocchi con Kouan sulla trequarti.

Il Cesena opteranno per il 3-4-2-1 come modulo. In porta Pisseri, retroguardia che vedrà Curto, Ciofi e Mangraviti, A centrocampo Adamo, Calò, Bastoni e Donnarumma che chiuderà il reparto. Come trequartisti Berti e Kargbo con Shpendi centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA CESENA

Infine è tempo di quote per le scommesse della diretta Spezia Cesena. I bianconeri di casa, avendo entrambi lo stesso colore, sono dati a 2.40 dunque meno rispetto ai 3 dei romagnoli. Il segno X che non è da escludere è offerto a 3.20.

Adesso andiamo a vedere i numeri delle reti. L’Over 2.5 è quotato 2.10 contro l’1.70 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol a 1.80 e No Gol a 1.95.