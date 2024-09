DIRETTA UNION CLODIENSE TRENTO, OSPITI IN FORMA

Due formazioni reduci dall’ultimo turno con un esito nettamente diverso: la diretta Union Clodiense Trento si giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18:30 e potrebbe venire fuori una partita molto interessante e vivace.

I padroni di casa sono in crisi di risultati. Dopo la vittoria contro la Triestina alla seconda giornata, l’Union non è più riuscito a vincere con due pareggi di fila contro Pergolettese in trasferta e Lumezane in casa più la recente sconfitta con l’Arzignano.

Diretta/ Trento Caldiero Terme (risultato finale 1-0): la decide Di Carmine! (22 settembre 2024)

Il Trento invece sta andando a gonfie vele. La sconfitta all’esordio di Padova e i due segni X contro Lecco e Atalanta U23 sembravano parlare di una squadra in difficoltà, ma le due vittorie recenti con Arzignano e Caldiero Terme hanno dato fiducia.

DIRETTA UNION CLODIENSE TRENTO, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

L’attesa è quasi finita e finalmente possiamo vedere la diretta Union Clodiense Trento. Abbiamo due possibilità vale a dire Sky oppure NOW.

Diretta/ Arzignano Union Clodiense (risultato finale 1-0): Cerretelli su rigore! (Serie C, 21 settembre 2024)

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la diretta Unione Clodiense Trento in streaming poiché le due emittenti sono predisposte dell’applicazione scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE TRENTO

Guardiamo insieme le probabili formazioni della diretta Union Clodiense Trento. I padroni di casa opteranno per un 4-3-3 classico. In porta Gasparini, difeso da Barsi, Munaretto, Salvi e Pozzi. A centrocampo spazio a Serena, Nelli e Manfredini con Biondi e Morelli esterni più Sinani punta.

Risponde con il medesimo assetto tattico anche il Trento che tra i pali mete Tommasi. Il pacchetto arretrato vedrà Frosinone, Capelletti, Trainati e Bernardi. Peralta e Aucelli saranno le mezzali con Rada al centro. In avanti Anastasia e Disanto agiranno ai fianchi di Di Carmine.

Diretta/ Union Clodiense Lumezzane (risultato finale 1-1): la riprende Biondi (Serie C, 15 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE TRENTO

C’è tantissimo equilibrio per quanto riguarda le quote per le scommesse Union Clodiense Trento. Raramente si presenta una situazione simile: l’1 a 2.60, la X a 2.80 e il 2 a 2.80. Insomma, difficile trovare gare sulla carta più equilibrate.

Andiamo ora a vedere le quote delle reti: Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.15 e 1.57. Ancora più ampia la forbice tra Over 2.5 a 2.65 e Under alla stessa soglia a 1.40.