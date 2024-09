Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Eleonora Pratelli e il marito di Giuseppe Fiorello, attore e regista di successo conosciuto anche per essere il fratello minore di Fiorello. La coppia è felicemente innamorata da più di 20 anni e il loro primo incontro è stato del tutto casuale, visto che entrambi si trovavano a bordo di un aereo diretto a Los Angeles. In quell’occasione Beppe Fiorello stava accompagnando il fratello Rosario alla promozione del film de Il talento di Mr. Ripley. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi e poi è nato l’amore.

Rosario Fiorello, Catena, Anna, fratelli Giuseppe Fiorello/ Cresciuti con amore dai genitori Nicola e Rosaria

“A lei devo tutto perché è coraggiosa e ottimista” – ha detto Giuseppe Fiorello parlando della moglie Eleonora Petrelli. Una donna che ha giocato un ruolo importantissimo nella sua vita stando alle parole che l’attore e regista pronuncia nel parlare alla stampa di lei. “Per lei tutto è possibile, si può fare e si farà” – ha aggiunto Beppe Fiorello a Nuovo Tv.

Beppe Fiorello/ "Nei 'Fratelli Corsaro' sarò il maggiore, ora capisco cosa prova Rosario: è un ruolo che..."

Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Giuseppe Fiorello: dal loro amore nati due figli

Ma chi Eleonora Pratelli, la moglie di Giuseppe Fiorello? Classe 1974, Eleonora è nata il 29 Aprile a Rimini e lavora nel mondo dello spettacolo come celebrity consultant per diversi brand di moda. Nel 2004, dopo diversi anni di esperienza, crea la sua agenzia Suite19 Boutique Agency che si occupa della gestione e carriera di diversi personaggi famosi. Nonostante il suo lavoro la porti quotidianamente a stare in contatto con vip, Eleonora è una donna molto discreta e riservata e sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto.

Giuseppe Fiorello/ "I Fratelli Corsaro? Con questo ruolo ho sentito la tenerezza di mio fratello Fiorello"

Le poche info, infatti, sono state rivelate dal marito Giuseppe Fiorello a cui è legato da più di 20 anni. Dal loro amore sono nati anche due figli: Anita nata nel 2003 e Nicola arrivato nel 2005. “Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina” – ha confessato l’attore e regista parlando della nascita della prima figlia rivelando – “temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio”.