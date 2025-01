Federica Lelli è fidanzata con Matteo Berrettini? Il retroscena sulla coppia

Dopo la storia finita sotto i riflettori, il tennista Matteo Berrettini sembra tornato ad assaporare il gusto dell’amore. Il romano, finalista di Wimbledon nel 2021, avrebbe infatti ritrovato la felicità con Federica Lelli, modella e showgirl non nuova al mondo del gossip, visto che in passato ha vissuto una storia con Ultimo, il noto cantante romano. Modella capitolina di 26 anni, Federica Lelli, nata nel 1998, vanta un grande seguito sui social, con oltre 150mila follower, e stando a quanto ricostruito dai giornali di gossip, dopo essere stati beccati dai paparazzi di Chi, pare che Matteo Berrettini e la nuova fidanzata siano andati a convivere.

In passato Federica Lelli era stata legata sentimentalmente ad Ultimo, con la loro relazione che si è conclusa dopo due anni di fidanzamento, nonostante i rapporti fossero rimasti ottimi.

Matteo Berrettini e le polemiche prima di Federica Lelli: lo sfogo di Melissa Satta

Il periodo più complicato degli ultimi anni di carriera di Matteo Berrettini è coinciso con la relazione con la showgirl Melissa Satta, con i due che dopo circa un anno di storia si sono lasciati. Tanti attacchi sono stati rivolti al tennista, c’è chi ha accusato Melissa Satta di aver portato addirittura sfortuna all’ex compagno:

“All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti” si è sfogata Melissa Satta dopo i numerosi attacchi incassati per via della storia con Matteo Berrettini. Lo stesso tennista, prima di ritrovare la serenità in amore con Federica Lelli, è stato vittima di pesanti attacchi sui social che lo hanno sicuramente condizionato. Ma per fortuna le cose sembrano andate in una nuova direzione per il tennista, ora ripartito con serenità.

