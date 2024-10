Figlia Carmen Russo, la confessione dell’attrice: “E’ stato davvero un dono di Dio”

Nella vita di Carmen Russo da qualche tempo è arrivato l’amore e la luce della figlia Maria, nata dalla storia di oltre 40 anni con Enzo Paolo Turchi, in seguito a un miracoloso viaggio a Medjugorie della coppia. E riguardo alla figlia Carmen Russo ha confessato di aver fatto la speciale scoperta proprio dopo il viaggio alla Madonna: “Questa bambina è un dono di dio, ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale” ha confessato la showgirl e compagna di vita di Enzo Paolo Turchi riguardo all’accaduto.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina/ "Lui instancabile, è bravissimo"

Sulla figlia Carmen Russo ha poi confessato che sarebbe pronta a rifare tutto, proprio come sono già andate le cose, alla stessa maniera: “Con tutto il rispetto è possibile, mi sono resa conto che avevo delle difficoltà, lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per le donne over che sognano una maternità”.

Alessandro Basciano ha fatto dei ritocchi? Vittima attacchi e insulti svela la verità/ "Operato setto nasale"

Figlia Carmen Russo, la toccante confessione di Enzo Paolo Turchi

Della figlia Carmen Russo ha parlato in più occasioni, ma sono state particolarmente toccanti le dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi, che nella casa del Grande Fratello si è lasciato andare a delle confessioni sorprendenti e molto emozionanti proprio riguardo allo speciale legame con Maria:

“Sono vecchio e vorrei vedere mia figlia grande, ogni minuto che io non sto con lei mi sento in colpa. Non c’è un modo per aiutare mia figlia, vorrei avere dieci anni in meno solo per lei” ha confessato il ballerino e coreografo sulla figlia di Carmen Russo e sua. Ma è proprio per assicurare un futuro ancora più roseo che la ballerina e il coreografo hanno deciso di accettare la proposta di prendere parte al Grande Fratello, esperienza vissuta due volte anche dalla stessa Carmen Russo e che ora è invece capitato al coreografo.

Malattia Samantha De Grenet:"Ecco come scoprii il tumore al seno"/ Racconto choc: "Non mi riconoscevo più..."