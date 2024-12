Finalisti The Voice Kids 2024: chi ha conquistato la finale per il team di Loredana Bertè

La gran finale di The Voice Kids 2024 va in onda questa sera 20 dicembre su Rai 1 e proclamerà il vincitore tra i dodici finalisti. Ogni team ha avuto la possibilità di portare in finale tre concorrenti, due scelti nel corso della semifinale e uno già in finale grazie al superpass pigiato al momento delle blind audition. Ma chi sono, dunque, i 12 piccoli finalisti?

Carol, chi è la concorrente di The Voice Kids? Figlia di una conduttrice famosa/ I giudici reagiscono così

Partiamo da Loredana Bertè, che ha deciso di portare subito in finale col suo Superpass Gabriel Jimenez Martinez, ragazzino di 12 anni dalla voce potente e melodiosa che è anche portatore di una storia LGBTQ+, essendo figlio di due papà. Altra finalista del suo team è Carol Cadeo, figlia dell’attrice Fanny Cadeo, una bambina di 10 anni dalla voce grintosa e dalla forte determinazione. Ultima dei suoi finalisti è invece Melissa Mementi, ragazzina di 13 anni dalla forte sensibilità.

Gigi D'Alessio, mamma, papà e fratello morti per tumore/ "Terreni inquinati, cerco la verità come tutti"

I finalisti dei team Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio

Continuiamo la lista dei Finalisti The Voice Kids 2024 con la squadra di Arisa, che ha puntato il suo superpass su Alessio Di Stefano, ragazzino di 12 anni che si è esibito anche suonando la chitarra elettrica. Nella sua squadra c’è anche Annamaria Mihalache, 11 anni, che ha raccontato la sua storia fatta anche di bullismo subito per il suo fisico; infine nel team Arisa è arrivato in finale il 13enne Niccolò Franceschini.

I finalisti della squadra di Clementino a The Voice Kids 2024 sono, invece, il giovane rapper Riccardo Callegari, il 12enne che con la sua esibizione sulle note di Eminem ha conquistato la finale diretta; il cantante dalla voce potente Leonardo Giovannangeli e l’altra giovane rapper Benedetta Muneglia. Per concludere, i finalisti The Voice Kids 2024 di Gigi D’Alessio sono: Maria Sofia Corona, 13 anni, il cantante e violinista Francesco Maugeri di 12 anni e Sofia Menegatto, 13 anni.

Gigi D’Alessio, chi è il padre di LDA/ "Sono fiero di mio figlio", il duetto con lui a This is Me