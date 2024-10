PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ATALANTA: CHI GIOCA A GELSENKIRCHEN?

Le probabili formazioni Shakhtar Atalanta ci conducono verso la partita delle ore 18:45 (italiane) di mercoledì 2 ottobre, per la seconda giornata di Champions League 2024-2025: siamo sul neutro dell’Arena auf Schalke di Gelsenkirchen, ovviamente ucraini in casa per una sfida già importante per l’Atalanta, che a dirla tutta non è partita con il piede giusto in questa stagione e, al netto del bel pareggio contro l’Arsenal, in cui ha sbagliato anche un rigore, sta incontrando qualche difficoltà di troppo come evidenziato da Gian Piero Gasperini dopo il pareggio di Bologna, agguantato nel finale nonostante la superiorità numerica.

Video Atalanta Torino Primavera (1-3)/ Gol e highlights: show di Acar! (28 settembre 2024)

Lo Shakhtar invece gioca per la seconda volta di fila contro un’italiana: proprio il Bologna è stato avversario degli ucraini due settimane fa, anche qui un pareggio senza reti con tanto di errore dal dischetto, questo Shakhtar sa di poter puntare almeno ai playoff di Champions League ma deve stare attento a fare risultato quando lo può fare, pur ovviamente sfavorito dal fatto di essere sempre in trasferta. Adesso scopriamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Arena auf Schalke, leggendo insieme le probabili formazioni Shakhtar Atalanta.

Diretta/ Bologna Atalanta (risultato finale 1-1): Samardzic pareggia al 90esimo! (28 settembre 2024)

SHAKHTAR ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia Snai ha emesso le quote per un pronostico sulla partita, a margine delle probabili formazioni Shakhtar Atalanta leggiamo di una Dea favorita con un valore di 1,67 volte la giocata sul segno 2 che regola la sua vittoria, mentre il segno 1 che identifica il successo dello Shakhtar porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte quanto messo sul piatto e, infine, il segno X sul quale puntare per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,90 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ATALANTA

LE MOSSE DI PUSIC

DIRETTA/ Atalanta Torino Primavera (risultato finale 1-3): tris con Franzoni! (28 settembre 2024)

Marino Pusic potrebbe e dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a venerdì, quando ha pareggiato contro il Veres Rivne: nelle probabili formazioni Shakhtar Atalanta leggiamo dunque di una difesa che dovrebbe rimanere invariata con Bondar e Matvienko davanti a Ryznyk, Konoplya schierato come terzino destro e Pedro Henrique sull’altro versante; in mezzo al campo però torna certamente Stepanenko a fare da frangiflutti davanti a questo reparto arretrato, a lasciargli spazio sarà quasi certamente Kryskiv con la conferma di Bondarenko e Sudakov che agiranno sulle mezzali.

Nel reparto avanzato invece ci sono più problemi: Sikan dovrebbe essere indisponibile o comunque a mezzo servizio, quindi a giocare come prima punta dovrebbe essere Lassina Traoré che di fatto rimane l’unico centravanti di ruolo a poter giocare con continuità. Sugli esterni abbiamo Zubkov e Glushchenko che danno la sensazione di poter prendere il posto di Pedrinho e Newerton, ma lo scopriremo quando effettivamente saranno consegnate le formazioni alla Uefa.

GLI 11 DI GASPERINI

Modifiche anche per Gian Piero Gasperini, che come leggiamo nelle probabili formazioni Shakhtar Atalanta non avrà ancora a disposizione Hien (fermatosi prima del Bologna) e ha perso anche Brescianini. In difesa dunque si va verso la conferma di Kossounou con Djimsiti e Kolasinac (con Carnesecchi in porta) anche se potrebbe arretrare De Roon, consentendo così a Pasalic di operare in posizione centrale al fianco di Ederson che, in ogni caso, sarà naturalmente al centro dello schieramento della Dea.

L’altro dubbio nelle probabili formazioni Shakhtar Atalanta è rappresentato da Zappacosta: può giocare a destra per Bellanova oppure sul versante di sinistro togliendo la maglia a Ruggeri, è una cosa che si vedrà tra poche ore. Davanti invece i dubbi dovrebbero essere dissipati: a Bologna Retegui è partito dalla panchina e stasera contro lo Shakhtar dovrebbe tornare titolare, ma giocheranno comunque anche De Ketelaere e Lookman che, semplicemente, si riprenderanno il loro consueto posto sulla trequarti, con Zaniolo che eventualmente sarà pronto a subentrare e dire la sua in corso d’opera.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ATALANTA: IL TABELLINO

SHAKHTAR (4-3-3): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, L. Traoré, Glushchenko. Allenatore: Marino Pusic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini