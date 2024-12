Genitori Jessica Morlacchi, chi sono la madre Marina e il padre Mauro

Nuovo appuntamento in arrivo con il Grande Fratello di Alfonso Signorini questa sera lunedì 23 dicembre 2024, sarà una serata speciale per i vari concorrenti, che riceveranno gli auguri di Natale e gli speciali messaggi da parte dei familiari. I genitori di Jessica Morlacchi sicuramente si faranno sentire con la cantante ed ex leader dei Gazosa, che tra i vari auguri che riceverà di certo non farà passare in secondo piano quelli di mamma e papà.

Con Marina e Mauro, Jessica Morlacchi ha un rapporto molto speciale, come confessato anche nel corso di una intervista concessa in passato dall’artista romana a Oggi è un altro giorno, programma condotto in passato da Serena Bortone: “Io dormo in camera con mia madre, abbiamo mandato via papà perchè lui ci dice di spegnere la televisione mentre noi vogliamo continuare a guardarla mentre mangiamo un gelato“ le parole sui genitori di Jessica Morlacchi.

Genitori Jessica Morlacchi, la rivelazione della cantante: “Ho un debole per mio padre”

Nonostante negli anni la cantante abbia deciso di condividere la stanza da letto con la madre Marina, resta fortissimo anche il legame tra Jessica Morlacchi e suo padre Mauro. I due infatti sono molto uniti, come rivelato dalla stessa ex cantante dei Gazosa: “Non so per quale motivo specifico, ma ho un debole per mio padre” ha confidato la cantante.

Nel corso di una intervista concessa a Interviste romane, soffermandosi sui genitori Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una curiosa confessione sul padre, dal quale ha ereditato la grande passione per il mondo della musica: “È stato proprio mio padre ad inserirmi nel mondo della musica, lui voleva che facessi quello, non ho mai avuto genitori che mi dicevano: ‘Devi diventare dottoressa’. Mio papà ha sempre desiderato che lavorassi nel mondo della musica” le parole della cantante.

