Le settimane scorrono veloci e il ruolo dei protagonisti al Grande Fratello 2024 è sempre più delineato. Ben immersa nelle dinamiche del reality risulta Pamela Petrarolo, volto cardine di questa edizione anche per momenti tesi ma anche per rivelazioni toccanti. L’ex volto di ‘Non è la Rai’ non sfugge alle curiosità di chi ama informarsi a proposito delle nozioni di cronaca rosa e sicuramente qualcuno avrà indagato su una storia d’amore molto importante per la concorrente: quella con l’ex marito Gianluca Pea.

Ma chi è Gianluca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo? Poco sappiamo sul suo conto data l’attenzione alla privacy già ai tempi della relazione sia per la lontananza dal mondo dello spettacolo. Stimato agente di viaggi, ha conosciuto la showgirl nel 1998 per giungere poi al grande passo del matrimonio appena 3 anni dopo. Una storia d’amore che senza dubbio è stata importante per entrambi come testimoniato dalla scelta di voler vivere il viaggio da genitori con la nascita delle figlie Alice e Angelica.

Pamela Petrarolo e l’ex marito Gianluca Pea: perchè si sono lasciati?

L’amore tra Pamela Petrarolo e l’ex marito Gianluca Pea è durato circa 20 anni: la rottura risale al 2017 ed entrambi hanno sempre preferito di entrare nel merito delle ragioni che li avrebbero portati a prendere strade diverse.

Oggi Pamela Petrarolo ha ritrovato l’amore al fianco del compagno Giovanni Benevento e alcune dichiarazioni del passato – come riporta Fanpage – pubblicate sui social lasciano intendere una sorta di rivalsa in passato, forse riferita anche alla storia d’amore senza lieto fine con l’ex marito Gianluca Pea. “… Ho sofferto e sono rinata, sono passata attraverso grandi sofferenze e le ho superate con l’amore delle persone a me care”.

