Gilles Rocca è uno dei protagonisti del format televisivo La Talpa, programma tv in onda lunedi 18 Novembre 2024 sulle reti Mediaset e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Gilles Rocca è uno dei protagonisti che più sta incuriosendo il pubblico, andiamo a conoscere meglio la sua famiglia e in particolare i suoi genitori, Adelio e Rosalba.

Gilles Rocca è molto legato ai suoi genitori, per anni ed ancora oggi aiuta il padre con il suo lavoro. L’uomo ha da circa 20 anni una collaborazione con il Festival di Sanremo e la sua azienda rifornisce di strumenti musicali i cantanti in gara; Gilles fa l’attore ma durante Sanremo torna per dare una mano alla sua famiglia, a cui è profondamente legato.

Tra le altre cose questo ha dato anche una spinta alla sua carriera e nello specifico nel 2020 Gilles – sul palco per aiutare – divenne un protagonista sui social con il suo aspetto estetico che aiutò inesorabilmente. Da quella sua presenza si arrivò a Ballando con le Stelle, trasmissione dove l’uomo brillò e vinse poi insieme alla ballerina Lucrezia Lando.

Gilles Rocca e il forte legame con i suoi genitori

Proprio durante una delle puntate di Ballando con le Stelle Adelio fece una bella dedica al figlio e rilasciò parole da brividi con tutti i telespettatori commossi: “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, messaggi e lunghi abbracci. Stavolta voglio fartela io e volevo dirti che sei il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorriso sono sempre stati la mia forza e non posso che dirti che mi manchi”.

Anche Adelio visto le storiche partecipazioni a Sanremo è un personaggio protagonista sui social e abbastanza noto al mondo vip. La madre è invece è più in disparte anche se spesso aiuta. Nell’ultima edizione di Sanremo Gilles non ha potuto aiutare il padre per impegni professionali e prima della kermesse ha voluto rilasciare poche parole per salutare l’uomo:

“Mi dispiace non essere al tuo fianco ad aiutarti, ma sapere che ci sei tu è un orgoglio immenso e devo dire che mi manca il palco. Abbiamo passato gli ultimi 19 anni all’Ariston insieme e mi manca questo e mi manchi tu”, una dedica emozionante e un legame che l’uomo più volte ricorda, durante le sue partecipazioni in tv. Adelio e Rosalba sono figure chiave nella vita dell’attore Gilles Rocca.