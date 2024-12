Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele, la conduttrice e volto noto di Storie Italiane, uno dei programmi di punta del mezzogiorno di Raiuno. Un grande amore quello nato tra la ex concorrente del Grande Fratello e l’imprenditore romano che si occupa del settore cosmesi ed è anche titolare di una società farmaceutica. Uomo discreto e riservato, Giulio ed Eleonora si sono conosciuti per caso nel 2002 durante una serata in un locale storico di Roma. Si tratta del Piper, per intenderci il locale che lanciato tantissime dive ed artisti della musica italiana (e non) tra cui ricordiamo sicuramente Patty Pravo.

Luigi Daniele, chi è il fratello morto di Eleonora Daniele/ "Ero la sua cocca, mi prendevo cura di lui"

Galeotto è stato il Piper anche per Giulio ed Eleonora Daniele, anche se tra i due non è scattato il cosiddetto colpo di fulmine, anzi all’inizio l’imprenditore non sembrava nemmeno interessato alla possibilità di conoscerla ignorando così gli sguardi della conduttrice. Qualche mese dopo, durante una cena di amici in comune, i due hanno ripreso a chiacchierare ed è scattata la scintilla. Da quel momento i due non si sono più lasciati, anche se a fare il primo passo è stata proprio Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele: “La malattia di mio fratello Luigi? Una vita di porte chiuse a chiave”/ “La sua morte…”

Eleonora Daniele e il matrimonio con il marito Giulio Tassoni

Proprio Eleonora Daniele ricordando i primi tempi con il marito Giulio Tassoni ha raccontato: “gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino”. La presenza di Giulio è stata fondamentale in un momento molto difficile della vita della conduttrice che ha perso il fratello Luigi per una grave sindrome di autismo. “Giulio c’è sempre stato nelle difficoltà e non solo” – ha confessato la conduttrice che dopo diversi anni di relazione e convivenza ha deciso di sposare l’uomo della sua vita.

Eleonora Daniele e il bullismo subito: "Mi prendevano in giro per il mio corpo"/ "Tutto è cambiato a 17 anni"

Il 14 settembre del 2019 Eleonora e Giulio si sono sposati nella splendida cornice della Basilica di Roma San Giovanni Battista dei fiorentini alla presenza di tanti amici e colleghi. “Siamo innamoratissimi” – ha detto la conduttrice che dall’amore con Giulio ha avuto anche una figlia di nome Carlotta.