Ci resta da attendere solo una settimana alla prossima stagione del Grande Fratello 2024, che ritorna lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5. Alfonso Signorini sarà di nuovo conduttore insieme alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che seguiranno Vip e “nip” nelle loro avventure nella casa più spiata d’Italia. Si tratterà infatti di un’edizione che prevede di nuovo l’accorpamento tra personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo e altri meno. Di recente sono stati annunciati gli ultimi “nip” del cast. Chi sono? Scopriamolo subito. Come premessa, i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2024 saranno in tutto 22 e sono già annunciati i più famosi.

Grande Fratello 2024, Cesara Buonamici senza freni su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe/ "Ecco cosa penso"

Nel cast vediamo, infatti, Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlachi, Clayton Norcross, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere ed Ilaria Galassi (che gareggiano come unico concorrente) e Lino Giuliano di Temptation Island 2024. A loro si aggiungono coloro che invece non sono famosi e che hanno superato i provini degli autori durante l’estate. Nelle ultime ore, però, sono spuntati altri nomi di nip che hanno firmato ufficialmente il contratto con Mediaset, pronti dunque ad entrare al Grande Fratello il 16 settembre 2024, tra pochissimi giorni!

Grande Fratello 2024 concorrenti, Alfonso Signorini si dissocia: "Alcuni non li ho scelti io"/ "Non convinto"

Grande Fratello 2024, nuova casa, nuovi “nip” e uno spoiler dai social

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024? Secondo le ultime indiscrezioni coloro che sicuramente entreranno nella nuova casa del GF ai Lumina Studios saranno Ilaria Clemente, una giovane studentessa romana di 30 anni e Tommaso Franchi, che ha 24 anni e vive a Siena. Insieme a loro parteciperanno al Grande Fratello 2024 anche Michael Castorino, 35enne e animatore per bambini con il parrucchiere Luca Giglioli, di 24 anni. Non finisce qui! Al Grande Fratello 2024 torna anche una tentatrice poco conosciuta: Yulia Naomi Bruschi. Come se la caveranno nella nuova edizione del reality? E soprattutto, convinceranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici?

Nuova casa del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini promette: "Sarà enorme e bellissima/ "Ci divertiremo"

Per scoprire tutte le nuove dinamiche del Grande Fratello 2024 bisogna aspettare ancora pochissimi giorni. Lunedì, infatti, verrà mostrata finalmente la nuova casa che non sarà più a Cinecittà come avvenuto fino ad ora ma si trasferirà ai Lumina Studios, un complesso di edifici nuovissimo e pronto per accogliere tutta la produzione, gli autori, i concorrenti e anche Alfonso Signorini. Ebbene sì, perchè il conduttore sarà per la prima volta a pochi passi dai vipponi e non, attento a giudicarli in ogni loro comportamento. Per ora, uno spoiler arriva da Instagram: “È una casa completamente nuova, enorme”.