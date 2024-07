Grande Fratello 2024, Shaila Gatta nel cast? Il rumor bomba

Continuano a rincorrersi rumors ed indiscrezioni legate al cast del Grande Fratello 2024: chi saranno i concorrenti della nuova edizione, in programma a partire da settembre e con Alfonso Signorini riconfermato alla conduzione? Nelle ultime settimane il toto-nomi ha regalato suggestioni interessanti, come quelle che portano al ritorno delle ex gieffine Margherita Zanatta e Cristina Plevani, ma anche ipotesi più improbabili come l’ingaggio della modella francese Garance Authié, che negli ultimi tempi è stata indicata come presunta nuova fidanzata di Fedez.

Ora, però, ai nomi già circolati in rete nell’ultimo periodo si aggiunge uno scoop bomba che arriva direttamente da Davide Maggio: secondo il portale, infatti, a varcare la fatidica Porta Rossa ci sarà anche Shaila Gatta, ballerina e showgirl.

Shaila Gatta, da Amici e Striscia alla suggestione GF 2024

Shaila Gatta non è di certo un volto sconosciuto al grande pubblico televisivo di Canale5, essendo un’ex velina mora di Striscia la Notizia nonché ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Il grande successo ha avuto inizio nel 2015 proprio nel talent show ed è proseguito sul piccolo schermo nel 2017, quando è stata ingaggiata a Striscia nelle vesti di velina mora assieme alla collega bionda Mikaela Neaze Silva. La coppia ha sfilato sul bancone del noto tg satirico sino al 2021, quando hanno poi lasciato il programma dopo 4 stagioni consecutive e con il record di puntate cui hanno preso parte; successivamente Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono tornate a collaborare tra il 2019 e il 2022 come conduttrici di Paperissima Sprint assieme a Vittorio Brumotti e il Gabibbo.

Da un’esperienza televisiva ad un’altra, che risponde al nome di Grande Fratello 2024: per l’ex Velina mora potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità di farsi conoscere ancor di più al grande pubblico televisivo. Al momento si tratta però di un’indiscrezione; nessun concorrente è stato finora ufficializzato, i casting sono ancora in corso e per avere certezze in merito al cast occorrerà attendere settembre, con buone probabilità.