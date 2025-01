Sembra essere giunta ad un punto di non ritorno l’amicizia nata al Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Durante i primi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, le due gieffine, insieme a Jessica Morlacchi, formavano un trio inseparabile, consolidando un legame che sembrava essere molto forte. Nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato. Complice l’avvicinamento di Amanda ad Helena Prestes, le due non riescono più a trovare un punto d’incontro. Dopo la movimentata puntata andata in onda lunedì, 30 dicembre, Mariavittoria si è sfogata con Lorenzo Spolverato, mostrandosi piuttosto delusa.

Parlando con Lorenzo, Mariavittoria ha raccontato di essere stanca dei continui cambiamenti che avvengono al Grande Fratello, aggiungendo di essere ormai convinta che le amicizie nate nella Casa siano inevitabilmente superficiali. Già ai ferri corti da giorni con Amanda, l’ultima goccia è stata la nomination di Mariavittoria ad Helena nella puntata di lunedì 30 dicembre. La Lecciso, infatti, non l’ha presa bene e ha rimproverato la fidanzata di Tommaso Franchi. “Mi ha detto ragiona con la tua testa. Se non avessi nominato Helena a chi avrei dovuto nominare?”, ha esclamato la Minghetti.

Amanda Lecciso si trova ormai ad un bivio: rimanere legata alle sue vecchie amicizie come Mariavittoria, Lorenzo e Jessica, oppure seguire la sua testa e continuare ad avere rapporti anche con Helena e Javier. “Mi sento molto tradita, ma dopotutto non eravamo amiche di vecchia data”, ha affermato visibilmente infastidita Mariavittoria, sottolineando quanto Amanda sia cambiata rispetto agli inizi. Anche Lorenzo Spolverato la pensa allo stesso modo. Il modello milanese ha avuto poche ore fa un’accesa discussione con Amanda, criticandola sia per la nomination alla sua fidanzata, Shaila Gatta, sia per il suo sempre più evidente avvicinamento a Javier ed Helena.

Nonostante le pressioni di Lorenzo, Amanda è rimasta ferma sulla sua posizione, ribadendo di non voler seguire il “gregge” ma di voler vivere liberamente il suo percorso al Grande Fratello. Parlando con Mariavittoria, Spolverato ha cercato di giustificare il comportamento di Amanda, attribuendo il suo distacco all’arrivo dei nuovi ingressi nella Casa. Tuttavia, la 31enne romana ha spiegato di aver notato il cambiamento di Amanda già da prima dell’arrivo dei nuovi concorrenti, trovando pertanto inutile avere un nuovo confronto con lei. È davvero la fine dell’amicizia tra le due gieffine? Chissà…