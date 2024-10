L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2024 ha visto diversi colpi di scena e situazioni clamorose che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si è discusso a più riprese dell’addio improvviso di Eleonora Cenere che ha deciso di tornare a casa per tornare da marito e figlie ma c’è un altro caso nella Casa più spiata d’Italia che sta facendo molto rumore.

E’ capitato più volte negli ultimi anni che al Grande Fratello si sono venute a creare delle coppie, relazioni che sono durate nel tempo (quella tra Ascanio ed Erika è storica) ed altre invece che sono durate giusto il tempo della durata del Grande Fratello, e nella Casa sembrano esserci nuove interessanti coppie. In particolare una delle possibili coppie che incuriosisce il pubblico riguarda Helena Prestes e Javier Martinez.

L’ex dell’Isola dei Famosi e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembravano aver avviato una conoscenza all’interno della cosa ma le cose sembrano improvvisamente cambiate. Tutto è nato dopo la scoperta da parte dei due della relazione tra Shaila Gatto e Lorenzo Spolverato, arrivata durante la loro esperienza in Spagna; i due non sembrano aver preso bene la cosa.

Grande Fratello, pesanti accuse nei confronti di Lorenzo: anche la Casa nel mirino

Le due coppie non sembrano avere grande affiatamento ed anzi Helena e Javier accusano Shaila e Lorenzo di ‘fingere’ o meglio di mettere in atto una strategia per ottenere le preferenze e l’interesse del pubblico. Diverse accuse ma non sono le uniche in quanto Helena ha esagerato e ha sorpreso toni con accuse pesanti tanto che la donna è stata censurata.

Sul web circola un video di Helena che parla dei presunti vantaggi di Lorenzo affermando addirittura: “Lorenzo beve alcol di nascosto, glielo danno solo a lui, ve lo dico io davvero. Lui ha delle comodità qui dentro”, subito dopo la regia ha oscurato le immagini e nascosto queste gravi illazioni. Un messaggio grave che la redazione ha voluto subito oscurare.

Rapporti abbastanza tesi all’interno della casa, ma sul web e in particolare su X subito si sono accorti dell’accaduto e hanno criticato ulteriormente la vicenda. In molti non hanno gradito questa censura immediata, soprattutto visto che nella casa del Grande Fratello tutti dovrebbero vedere cosa accade. Insomma una nuova tempesta nella casa di Signorini ed esplode ancora la polemica, staremo a vedere stavolta cosa accadrà.