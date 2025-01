Al Grande Fratello è scoppiato un nuovo triangolo amoroso che ha sorpreso tutti, compreso Lorenzo Spolverato. Al centro della scena ci sono Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes, protagonisti indiscussi della puntata andata in onda lunedì 27 gennaio. Zeudi, dopo aver dichiarato per settimane di essere presa da Helena, ha lasciato tutti di stucco avvicinandosi improvvisamente a Javier non appena la brasiliana è uscita dalla Casa. In questo modo, la situazione è diventata a dir poco complicata: Javier è interessato a Zeudi, Zeudi sembra attratta sia da Javier che da Helena, mentre Helena, che da sempre ha mostrato interesse per Javier, è totalmente confusa.

Grande Fratello, Jasmine Carrisi cotta di Javier Martinez?/ L'allusione a zia Amanda Lecciso: "Salutamelo"

Più che un triangolo amoroso, questa sembra essere una vera e propria telenovela, che Lorenzo si sta godendo con grande soddisfazione. Il modello milanese, infatti, non ha mai nascosto di considerare Javier un Don Giovanni, accusandolo spesso di sfruttare le ragazze della Casa per andare avanti nel gioco. Di conseguenza, questo nuovo flirt dell’argentino sembra dare ancora più peso alle sue teorie. Durante il confronto in diretta tra Javier e le ‘Zelena’, Spolverato non ha perso l’occasione per osservare la scena con gusto, regalando un momento esilarante che ha fatto il giro del web.

Grande Fratello, Giglio a rischio squalifica: "La natura è uomo e donna"/ Scatta l'accusa di omofobia

Grande Fratello, confronto tra Javier e le “Zelena”: la reazione epica di Lorenzo Spolverato

Mentre Javier Martinez cercava di giustificare il suo improvviso interesse per Zeudi Di Palma e discuteva animatamente con Helena Prestes, Lorenzo Spolverato non riusciva a trattenere le risate. Tra espressioni facciali ironiche e battutine, il modello milanese ha preso in giro l’argentino, esclamando divertito: “Vai, papito, papito!”. La scena, che ha fatto ridere anche gli altri concorrenti presenti, ha scatenato gli spettatori. I fan degli ‘Shailenzo’ non si sono fatti sfuggire la reazione esilarante di Lorenzo, condividendola in massa sui social.

Helena Prestes si dichiara a Javier: "Ho capito cosa provo per te"/ Lui la blocca e tira in ballo Zeudi

Va detto che Lorenzo non ha tutti i torti. Nonostante Javier si sia sempre presentato come un ragazzo serio e diverso dagli altri, in quattro mesi di Grande Fratello è passato da Shaila Gatta ad Helena Prestes, poi a un flirt con Chiara Cainelli, fino ad infatuarsi di Zeudi Di Palma. La verità è che, se al suo posto ci fosse stata una donna, le critiche sarebbero state decisamente più feroci. Invece, l’unica a sottolineare apertamente questa incoerenza sembra essere Cesara Buonamici, che non ha esitato a dichiarare di essere rimasta profondamente delusa dal gieffino.