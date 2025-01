Tensione altissima alle nomination del Grande Fratello durante la serata di mercoledì 8 gennaio 2025. Dopo la clamorosa uscita di Jessica Morlacchi abbiamo assistito ad un po’ di frecciate durante il momento della scelta dei nominati di stasera. Al centro della discussione ci sono stati Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, entrambi nominati sia da Luca Calvani che da Luca Giglio per via del fatto che ultimamente si sono isolati troppo dagli altri.

I due hanno infatti deciso di ufficializzare la loro storia d’amore e per una settimana si sono leggermente assentati per godersi il loro momento insieme. Mariavittoria Minghetti si è sentita offesa da Luca Giglio, con il quale ha sempre mantenuto un ottimo rapporto. Il parrucchiere ha infatti sottolineato di essere stato contraddittorio e di aver incitato la ragazza a passare del tempo col fidanzato anche se poi l’ha nominata “per spronarla”. Lei non ha esitato a restituirgli il favore nominandolo a sua volta. La stessa cosa è successa tra Bernardo Cherubini e Tommaso Franchi, che si sono nominati a vicenda.

Nomination Grande Fratello, Bernardo si scaglia contro Tommaso: “Mi vendico”

“Devo nominare Bernardo perchè è quello con cui ho legato meno“, ha esordito Tommaso Franchi, scatenando la rabbia del fratello di Jovanotti che gli ha subito detto che quello è un gesto vigliacco e che a sua volta avrebbe dunque fatto il suo nome durante il suo turno nelle nomination al Grande Fratello. Il clima si è poi acceso ancora di più con la lite tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: ormai è risaputo che i due non si sopportano proprio e che i loro caratteri sono diametralmente opposti. Per questo motivo si sono nominati a vicenda e Lorenzo ha tenuto a dire che Calvani è un “prezzemolino”.

“Sta sempre in mezzo ad ogni cosa“, ha continuato il modello milanese, ribadendo la sua intolleranza nei confronti del coinquilino del Grande Fratello. Ma non è finita qui, è stato poi il turno di Amanda Lecciso, corteggiatissima nelle ultime settimane da Bernardo Cherubini. Lei ha deciso di nominare Shaila Gatta, con la quale porta avanti incomprensioni sin dall’inizio. Durante il suo turno, Javier Martinez ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato, sottolineando però che nonostante il loro rapporto ormai “irrecuperabile”, ogni mattina si salutano e si danno la buonanotte prima di dormire. Chi uscirà dal Grande Fratello durante la prossima eliminazione? Lo scopriremo molto presto!