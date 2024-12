Nottata movimentata al Grande Fratello a causa di una lite tra Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda. Il motivo del loro scontro? Ovviamente, l’interesse per Amanda Lecciso. Bernardo si è preso una bella cotta per Amanda, ma fin dall’inizio ha dovuto affrontare diversi ostacoli: il primo è stato il poco interesse dimostrato dalla donna, seguito poi dall’arrivo di un rivale in amore, Maxime. Anche il rugbista, infatti, ha espresso subito un’attrazione per Amanda, arrivando persino a chiedere a Bernardo il permesso di corteggiarla. Nonostante Bernardo non abbia dato il suo consenso, Maxime ha deciso di provarci lo stesso, causando una distanza tra di loro.

Nelle ultime ore, Bernardo avrebbe lasciato delle caramelle ad Amanda come gesto dolce e romantico nei suoi confronti. Tuttavia, nel momento in cui stava per consegnarle un’altra, si sarebbe imbattuto in Maxime seduto al tavolo con lei. Al che, Bernardo avrebbe deciso di lasciare comunque una caramella al tavolo, un chiaro segnale al rugbista di “farsi da parte”. Secondo quanto raccontato da Alfonso, la situazione sarebbe poi degenerata, con Maxime che avrebbe mandato Bernardo a “fanc*lo” più volte, dandogli una pacca sulla spalla che Cherubini avrebbe ritenuto troppo “forte”, tanto da considerarlo un gesto “intimidatorio“.

Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda rivali in amore per Amanda Lecciso: caos al Grande Fratello

Ad ogni modo, Bernardo ha successivamente chiarito con Maxime , ma si è mostrato ancora più offeso per un gesto di Amanda. Al centro della diatriba ci sono sempre le famose caramelle: Bernardo ha scoperto che non solo la sorella di Loredana Lecciso aveva parlato dei suoi regali con Eva Grimaldi e Stefania Orlando, ma che aveva addirittura dato una delle caramelle ad Eva. Questo gesto ha profondamente deluso Bernardo, che nella notte si è sfogato con gli altri concorrenti, confessando il suo dispiacere. “Non si fa, ha sbagliato”, ha detto Bernardo, supportato dai suoi coinquilini.

Venuta sapere di questo comizio contro di lei, Amanda ha preso Bernardo da parte la mattina seguente per chiarire la situazione. La Lecciso lo ha accusato di aver ingigantito il tutto, mettendola in cattiva luce, soprattutto perché non sapeva che lo scambio delle famose caramelle dovesse rimanere un segreto. Di fronte alla sua rabbia e al suo distacco, Bernardo si è sentito ancora più dispiaciuto e ha deciso di fare un passo indietro, mettendo fine alla loro amicizia. Riusciranno a recuperare il loro rapporto al Grande Fratello? Chissà…