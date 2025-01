Shaila Gatta crolla al Grande Fratello. La puntata di giovedì, 24 gennaio, è stata abbastanza tosta per l’ex velina, tra il confronto con Stefania Orlando e le numerose nomination ricevute dai suoi coinquilini. La ballerina si sente sempre più sola all’interno della Casa, convinta di essere stata abbandonata da tutti. Ciò che le ha fatto ancora più male è stato il cambiamento di atteggiamento di Bernardo Cherubini nei suoi confronti. Fino a poco tempo fa, infatti, i due erano molto legati e grandi amici. Tuttavia, di recente, sembra che il fratello di Jovanotti abbia smesso di parlarle, ignorandola e lasciandola completamente in disparte.

A peggiorare la situazione è stata la nomination di Bernardo nei confronti di Lorenzo Spolverato, fidanzato di Shaila, con l’accusa di essere troppo arrogante. Nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio, Lorenzo e Bernardo hanno avuto un acceso confronto. Durante la discussione, il giovane milanese ha espresso la sua delusione, dichiarando di non capire come il gieffino abbia potuto tradire così Shaila, soprattutto considerando che lei lo ha sempre difeso davanti a tutti. Dopo questa lite, l’ex allieva di Amici ha avuto un improvviso crollo emotivo, confessando di essersi realmente affezionata a Bernardo e scoppiando a piangere.

Shaila Gatta crolla al Grande Fratello: “Mi sento tradita da Bernardo Cherubini”

“Non me l’aspettavo, è stato veramente un colpo al cuore. Io solitamente lascio andare, ma questa volta veramente non pensavo. A volte mi scordo che sto in questo posto. È andato da chi gli sparlava, ma un po’ di gratitudine? Io metto prima il mio cuore e poi il gioco”, ha detto Shaila Gatta in cucina mentre si sfogava con Pamela Petrarolo e Chiara Cainelli. A quel punto, è scoppiata a piangere, sottolineando quanto sia fiera di sé stessa e dei valori che ha saputo mantenere anche in un contesto ostile come il Grande Fratello. Per questo, anche se dovesse essere eliminata il prossimo lunedì, 27 gennaio, è convinta che ne andrebbe a testa alta.

“Mi viene da piangere. Ma sono proprio fiera di me, di essere una persona leale e vera. Ci sono rimasta malissimo, questa gente, questa cattiveria non mi appartiene. Le persone di buon cuore sono mosche bianche. Ma dov’è il cuore nelle persone? Ti giuro, ci sono rimasta proprio male”, ha commentato tra le lacrime mentre Chiara cercava di consolarla. Secondo Shaila, poi, Bernardo l’avrebbe solo usata per avere delle clip in più durante le puntate del Grande Fratello. Cherubini risponderà queste accuse? Chissà…