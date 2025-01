Momento epico al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Maxime Mbanda. Cos’è successo? Tutto è iniziato quando Shaila si è infuriata vedendo Lorenzo Spolverato chiacchierare con Chiara Cainelli. Gelosa e visibilmente alterata, la ballerina ha cercato d’intromettersi nella conversazione, ma Lorenzo le ha chiesto di lasciarli soli, aumentando il suo nervosismo. Come se non bastasse, il comportamento sempre più cupo e pensieroso del fidanzata l’ha gettata nello sconforto, portandola a confidarsi con alcuni coinquilini.

Durante lo sfogo, però, la Gatta ha fatto un’esternazione che ha lasciato molti a bocca aperta. “La verità è che se fossi single, tutti ci avrebbero provato con me! Succede anche fuori, la verità è questa”, ha affermato, con grande umiltà. Mentre gli altri le hanno dato ragione, l’unica voce fuori dal coro è stata quella di Maxime Mbanda, che ha spiazzato la ballerina: “Se non ti avessi vista con Lorenzo, non so se mi saresti piaciuta o meno”. Shaila, sorpresa e confusa, ha replicato con un incredulo: “In che senso?”, dando vita ad una scena degna di una sitcom, che ha fatto rapidamente il giro del web.

Maxime Mbanda spiazza Shaila Gatta: scena epica al Grande Fratello

Il video dello scambio tra Maxime e Shaila ha fatto il giro dei social, scatenando una pioggia di commenti da parte dei fan del Grande Fratello. La maggior parte degli utenti non ha risparmiato critiche alla ballerina, accusandola di essere arrogante e apprezzando Maxime per averla “riportata con i piedi per terra”. Del resto, non è la prima volta che Shaila si lascia andare a uscite del genere: in passato ha più volte raccontato dei suoi ex fidanzati, accusandoli di averla usata per la sua popolarità e definendosi una professionista affermata nel mondo dello spettacolo.

Intanto, la storia tra Shaila e Lorenzo Spolverato continua tra alti e bassi. L’ex velina vorrebbe più vicinanza emotiva da Lorenzo, che però tende a chiudersi a causa di vecchie ferite e fatica a lasciarsi andare. Nonostante tutto, Lorenzo sembra deciso a restare con lei, dicendo di sentirsi capito e amato. Shaila ha poi chiarito anche con Chiara Cainelli, che non si aspettava di suscitare una reazione del genere nella coinquilina.