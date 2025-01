Helena Prestes torna al Grande Fratello ed una frase insospettisce: “Ci sono cose che non posso dire”

Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello c’è stato il ritorno in Casa di Helena Prestes per un confronto con Lorenzo Spolverato e non sono mancate polemiche e nuovi ipotesi di complotti e illazioni. La modella brasiliana ha avuto un acceso confronto con Lorenzo Spolverato, un faccia a faccia in cui non sono mancate stoccate e accuse da entrambe le parti. Si è partito da quando il giovane si professava interessato ed invaghito della 34enne fino a quando non l’ha neanche salutata dopo la sua eliminazione della Casa. Tuttavia i telespettatori sono rimasti delusi per vari moti. Innanzitutto perché non c’è stato un confronto anche con gli altri concorrenti come Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

E poi perché in molti si aspettavano il rientro in Casa, almeno temporaneo, della modella. Helena Prestes, infatti, è finita in nomination di ufficio dopo la tristemente nota lite furiosa con Jessica Morlacchi con quest’ultima che l’ha provocata e lei che le ha lanciato contro un bollitore. Eliminata dal televoto subito dopo in rete in sono iniziate a circolare dei file in cui sembrava che ci fossero degli imbrogli sul risultato (la domanda era ‘chi vuoi salvare’ e non ‘chi vuoi eliminare’) Successivamente è stato chiarito e spiegato che si è trattato di un errore umano e la vicenda si è chiusa li. Tuttavia, quando ieri sera Helena Prestes è tornata al Grande Fratello per il confronto con Spolverato, e si è lasciata sfuggire una frase molto sospetta: “Ci sono cose che non posso dire” A cosa si riferiva? Il pubblico tuttavia è partito di nuovo alla carica parlando di complotti e televoto truccato.

Nonostante ormai è chiaro che Helena Prestes non torna al Grande Fratello, o almeno sembra, in questi giorni sono state moltissime le segnalazioni e le indiscrezioni circa il suo rientro nella Casa più spiata d’Italia. All’esperta di gossip Deianira Marzano sono giunte diverse segnalazioni su questo, parlando della modella chiusa in albergo in vista di un suo ritorno. La Marzano ha bollato tutto come fake-news ma successivamente sul profilo Twitter Agent Beast si è parlato di un presunto ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello con dei presunti accordi con l’entourage della modella per un suo rientro di 24 o 72 ore. Al momento si tratta solo di indiscrezioni ma la frase sospetta di Helena Prestes al Grande Fratello e l’immediato intervento di Alfonso Signorini per bloccarla hanno riacceso i rumor.