I Cugini di Campagna sono una grande band musicale italiana, possiamo dire storica, che partecipano quest’anno alla diciannovesima edizione del programma Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carducci. I quattro componenti della Band partecipano allo show con la nota ballerina Rebecca Gabrielli. Ma andiamo a vedere meglio chi sono i Cugini di Campagna.

Negli anni i Cugini di Campagna hanno più volte cambiato componenti e in questo momento ci sono i gemelli Ivano e Silvano Michetti, i più vecchi di 77 anni. Poi c’è Nick Luciani che ha 54 anni e poi c’è il più giovane della band, il quarantenne – ormai da qualche anno insieme ai Cugini – Tiziano Leonardi, nato a Civitavecchia il 17 Marzo del 1984. Inizialmente partono come band che voleva fare folk e per questo si è arrivati a questo nome, poi ‘Anima Mia’, il brano che ha di fatto cambiato la carriera del gruppo.

I Cugini di Campagna sono stati bravi a consacrarsi nonostante i vari cambi generazionali, sfruttando recentemente anche l’avvento sui social. Basta pensare che il gruppo ha oltre 12 milioni di follower con fan non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra il 1973 e il 1977 c’è stato il loro grande exploit, non solo Anima Mia ma anche Preghiera, Innamorata e tante altre canzoni.

Cugini di Campagna, curiosità sulla loro vita

Con il passare degli anni abbiamo visto I Cugini di Campagna in tanti particolari ruoli, hanno fatto ospitate in serie come I Cesaroni o anche in qualche film come Din Don Una Parrocchia per due. Abbiamo ammirato i Cugini di Campagna anche in reality show e negli anni li abbiamo notato a più riprese: Ivano e Silvano hanno partecipato a La Fattoria mentre Silvano e Nick hanno preso parte all’Isola dei Famosi.

Da segnalare anche il grande rapporto dei Cugini di Campagna con il festival della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Talvolta solo come ospiti ma li abbiamo ammirati anche lo scorso anno quando hanno cantato Lettera 22, una canzone stupenda che ha riscosso tanti consensi in tutte le generazioni. Durante Ballando con le Stelle i Cugini sono stati ‘vittima’ di uno curioso incidente o meglio equivoco.

Alcuni uomini hanno indossato gli abiti dei Cugini di Campagna e hanno provato a inserirsi nell’Auditorium con grosse valigie. Solo l’intervento dei carabinieri ha sventato ulteriori conseguenze, i Cugini si sono fatti notare – fin dall’inizio – per un rapporto abbastanza forte con la giornalista e opinionista della trasmissione Selvaggia Lucarelli.