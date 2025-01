Iago Garcia è senza dubbio uno dei concorrenti più schietti e sinceri che il Grande Fratello abbia mai visto. Lui dice sempre quello che pensa, ama le persone dal cuore puro e si circonda solo di quelle. Durante la puntata di giovedì 30 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha voluto indagare di più sulla “coppia” tra Stefania Orlando e Iago Garcia. Pare infatti che l’opinionista si sia infatuata dell’uomo, attratta dalla sua voce e dal suo modo di fare.

Durante la diretta di giovedì sera, il conduttore ha mandato in onda tutte le clip di quello che è successo in questo periodo dopo l’entrata di Iago Garcia, e pare che proprio che parlando con gli altri concorrenti, Stefania Orlando si sia sbottonata ammettendo di trovare l’attore molto attraente. Così, Alfonso Signorini ha deciso di fare la domanda delle domande a Iago Garcia, chiamandolo in confessionale e chiedendogli come andasse la sua vita sentimentale e soprattutto se anche lui fosse innamorato o interessato a Stefania Orlando.

“Con Stefania ho avuto una connessione forte“, aveva confessato Iago Garcia nel confessionale. Dopodichè Alfonso Signorini, preso un po’ dalla febbre e un po’ dalla curiosità ha chiamato anche Stefania Orlando, intimandole di raggiungere l’uomo. “Senti Stefania, Iago ha detto che tu sei una persona estremamente affascinante, intelligente, tu gli piaci“, ha esordito il conduttore: “purtroppo lui ha detto che da tanto tempo non conosce più l’amore vero, e con te in particolare vorrebbe andarci piano“. Stefania Orlando, convinta che gli stessero facendo uno scherzo ha precisato di avere una bella intesa con Iago Garcia, ma c’è un “ma”.

L’opinionista ha infatti tenuto a precisare che nonostante ci sia tra loro una forte connessione, questo tipo di domande e di esposizione li imbarazzano un po’: “Non ci sentiamo liberi di vivere questa relazione di amicizia, nessuno mette ostacoli a nulla ma…“. Intanto, Alfonso Signorini interpella il pubblico che si è detto a favore di questa coppia. Quando i due sono rientrati nella casa del Grande Fratello si sono ripromessi di non mettere le distanze tra di loro: “Se pensano che così ci allontanano, si sbagliano“. Che dire, se son rose, fioriranno, e per adesso sembrano esserci tutte le basi per una bella storia d’amore!