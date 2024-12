Ilaria D’Amico e la famiglia con Buffon: “Ci siamo accolti i figli”

Da qualche mese la coppia formata da Ilaria D’Amico e Gigi Buffon ha finalmente compiuto il grande passo, coronando il sogno d’amore che da diversi anni univa la giornalista e l’ex portiere di Juventus, Parma, Psg e Nazionale italiana. Un amore vissuto spesso sotto i riflettori, anche per via della non semplice separazione di Gigi Buffon dall’ex moglie Alena Seredova, anch’essa ripartita dal punto di vista sentimentale.

Riguardo all’allargamento della famiglia, Ilaria D’Amico ha speso delle parole importanti nel corso di una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera: “Non capisco chi non concepisce le famiglie allargate: la vita stessa è una comunità allargata. Rispetto a quelle con un unico nucleo la nostra è una factory: i genitori hanno un ruolo chiaro e c’è rispetto, ma se ami una persona non puoi che amare tutto di lei. Per me questo ha significato accogliere i figli di Gigi sentendoli parte del mio mondo come lui ha fatto con mio figlio, prima che ne avessimo uno nostro. Questo non toglie nulla agli altri genitori, ma una calda accoglienza è la parola chiave per amalgamare una famiglia allargata” le parole della giornalista che ha spiegato come i due siano riusciti a unire i figli nati dalle precedenti storie.

