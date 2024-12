Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio che attorno alle 18 di oggi – domenica 29 dicembre 2024 – si è sviluppato nei pressi della centralissima Villa Borghese di Roma generando non poco panico tra i tantissimi turisti presenti (tra le festività natalizie, l’imminente Capodanno e il Giubileo) nella Capitale e costringendo l’Atac a chiudere temporaneamente le stazioni Spagna e Familinio della linea A della Metro: stando a quanto riporta il sito Roma Today attualmente le fiamme sembrano essere state completamente domate e i Vigili del fuoco hanno avviato le dovute indagini per ricostruire i contorni dell’accaduto; mentre sul web sono tantissime le foto che mostrano la spessa coltre di fumo che è stata avvistata da ogni angolo della città eterne.

Partendo dal principio, secondo quanto si è riuscito a ricostruire fino a questo momento l’incendio si sarebbe generato su via Washington all’interno di una rimessa di proprietà dell’Acea poco distante da piazzale Flaminio e dal capolinea ferroviario Roma-Viterbo: grazie all’immediato intervento dei Vigli del fuoco delle delegazioni centrale e di Prati le fiamme sono state presto domate, ma non prima di aver generato la già citata spessa coltre di fumo nero denso e il panico tra i turisti.

Incendio a Roma poco distante da Villa Borghese: cos’è successo e perché sono state chiuse le stazioni Spagna e Familinio della Metro A

Contestualmente al divampare dell’incendio nei pressi di Villa Borghese, l’Atac ha data informazione ai passeggeri presenti in quel momento all’interno dei convogli della linea A della metropolitana la temporanea chiusura delle stazioni Spagna e Familinio che nell’arco di pochi minuti si sono riempite di persone impaurite dirette rapidamente verso l’uscita nel timore che le fiamme si fossero generate da uno dei convogli o da qualche area periferica delle stazioni.

Poco dopo – però – la stessa Atac di Roma ha spiegato che le fiamme non avevano in alcun modo coinvolto la metro, sottolineando che la chiusura delle stazioni era solamente dovuta al fatto che il fumo proveniente della strada aveva rapidamente invaso gli ingressi delle stazioni, facendosi strada all’interno dei condotti di areazione rendendo l’aria del tutto irrespirabile: non si contano feriti, fuorché per un 16enne rimasto intossicato dai fumi e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.

