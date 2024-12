Javier Martinez ripensa a Shaila Gatta al Grande Fratello 2024?

Nelle scorse ore il pallavolista e modello argentino Javier Martinez sarebbe tornato a puntare gli occhi su Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello 2024, a pensarla così è la gieffina e cantante Jessica Morlacchi. Secondo l’ex leader dei Gazosa, Javier Martinez avrebbe rimesso nel mirino l’ex velina di Striscia la notizia, dopo l’allontanamento dall’altro gieffino Lorenzo Spolverato, secondo quanto ricostruito dal sito ufficiale del Grande Fratello, l’argentino starebbe ammiccando a Shaila Gatta:

“Javier sorride e sulle prime ammette che Jessica non è andata molto lontana, non spera di tornare con Shaila, sa che quello è un capitolo chiuso. Il rapporto con la ballerina, poi, era già stato recuperato prima e creda nell’amore fra lei e l’avversario di sempre: “Devono sono smussare gli angoli” spiega Javier”. C’è dunque una speranza di vedere Javier Martinez e Shaila Gatta riavvicinarsi nella casa del Grande Fratello 2024?

Javier Martinez e il consiglio di Jessica al Grande Fratello 2024

Chissà dunque che nel futuro del pallavolista e concorrente del Grande Fratello 2024 non possa nascondersi qualche altro colpo di scena, visto che Javier Martinez sembra aperto a ogni opzione in questo momento. Secondo il pensiero della sua compagna di gioco Jessica Morlacchi, però, al modello sudamericano adesso farebbe bene un periodo in solitaria per riflettere e capire bene cosa realmente desidera sul piano sentimentale e schiarirsi così facendo le idee.

Javier Martinez ha confermato di essere solamente amico di Helena Prestes nonostante le voci su un possibile avvicinamento, mentre anche con un’altra gieffina le cose non sono andate: “Potevo creare una storia con Chiara, ma non è quello che voglio” ha confidato il concorrente del Grande Fratello 2024. Vedremo dunque se ci sarà qualche nuovo colpo di scena nei prossimi giorni oppure se Javier Martinez, finito nel mirino di Cesara Buonamici, deciderà di chiarirsi le idee portando avanti da solo il suo percorso nel reality.

