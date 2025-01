Jodith, chi è la moglie di Carlo Lucarelli: la loro speciale famiglia

Nella vita del noto conduttore investigativo Carlo Lucarelli, da ormai diversi anni, è arrivato l’amore con la compagna di vita Jodith, divenuta anche sua mogli e con la quale ha trovato la felicità, nonostante in un primo momento tutto sembrasse portare in direzione diversa. Infatti, come raccontato da Carlo Lucarelli, inizialmente non sembrava nei piani mettere in piedi una famiglia, così come una convivenza o dei figli, la vita ha poi portato la coppia in una direzione opposta:

“Quando conobbi Jodith le dissi subito che non volevo sposarmi, né convivere né avere figli. Infatti ci siamo sposati, viviamo assieme e abbiamo due figlie” ha raccontato in una intervista al Corriere della sera lo scrittore che dunque conta sull’affetto dei suoi cari e sfrutta l’energia derivante dalle mura domestiche anche sul lavoro.

Carlo Lucarelli e la cooperativa dei giallisti: “E’ stata un’idea vincente”

Dagli esordi come scrittore alla carriera come conduttore e sceneggiatore, sempre con la sua famiglia al fianco, Carlo Lucarelli è una delle penne gialle più apprezzate d’Italia, ma non ha mai dimenticato i suoi inizi. Il gruppo dei 13 dei quali il parmigiano faceva parte con altri apprezzati colleghi diede vita a una particolare cooperativa che Carlo Lucarelli ha descritto così in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera:

“E’ stata un’idea vincente, perché abbiamo deciso di unirci e non di farci la guerra tra di noi, ci aiutavamo a vicenda, presentandoci reciprocamente i libri” ha svelato tra le pagine del quotidiano il giornalista. Così da Bologna è partita la grande avventura di Carlo Lucarelli e dei suoi compagni di viaggio, la città emiliana si è rivelata fondamentale per lo sbocciare della sua carriera alla quale ovviamente è sempre rimasto molto legato con il passare degli anni.

