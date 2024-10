Location Don Matteo 14, tutti i luoghi delle riprese della fiction

Questa sera giovedì 17 ottobre 2024 farà ritorno su Rai1 la fiction Don Matteo 14, la serie prodotta da Lux Vide che rappresenta ormai una fetta di storia per quanto riguarda la tv italiana. Le location Don Matteo 14 sono state scelte dalla produzione in Umbria, infatti troveremo ancora la città di Spoleto protagonista, che ha accolto la maggior parte delle riprese esterne della serie, mentre gli interni sono stati girati a Formello, Roma, negli studi Lux Vide, nella zona nord della Capitale che ospita solitamente anche tante altre produzioni oltre a Don Matteo, come Doc-Nelle tue mani e altri progetti.

Com’è finito Don Matteo 13?/ Svelato il grande segreto di Don Massimo, Anna sceglie tra Marco e Sergio

Location Don Matteo 14 dunque suggestive in modo particolare per quanto riguarda gli ambienti esterni, le zone interne, non mancheranno la canonica di Don Massimo, Pippo e Natalina, ma anche la caserma dei carabinieri che vedrà impegnato il simpatico Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, ma anche il nuovo capitano Diego Martini.

Chi è Roberta Volponi, Martina Tommasi in Don Matteo 14 (nipote Maresciallo Cecchini)/ In rotta con il nonno

Location Don Matteo 14, i casi risolti a Spoleto

Le ambientazioni esterne della fiction invece sono sempre rappresentate dall’Umbria, le location Don Matteo 14 prevedono tante tappe a Spoleto, sede dei vari casi che saranno protagonisti puntata dopo puntata su Rai1 con Don Massimo interpretato da Raoul Bova che tenterà come al solito di risolvere le questioni.

Ma saranno le storie dei protagonisti il vero motore di Don Matteo 14, come rivelato dallo stesso Raoul Bova, che ha annunciato dei passi in avanti del suo personaggio all’interno della fiction: “Nella serie Don Massimo cresce come prete e come essere umano, ora che è diventato sacerdote, non può sfuggire ai problemi del passato” ha svelato l’attore romano presentando la fiction di Rai1 che tornerà a tenere compagnia ai telespettatori a partire da questa sera sul piccolo schermo con tante novità, new entry e location Don Matteo 14 davvero imperdibili.

Chi è e fidanzato di Federica Sabatini, Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14/ Voci flirt con Teodoro Giambanco