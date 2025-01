Location Un passo dal cielo 8, le ambientazioni della popolare fiction di Rai1

Torna in onda questa sera giovedì 9 gennaio 2025 la fiction Un passo dal cielo 8, la serie che vede protagonista Giusy Buscemi farà capolinea sul piccolo schermo con una trama ricca di spunti e colpi di scena, oltre a presentare delle ambientazioni mozzafiato. E tra le location di Un passo dal cielo 8 troveremo ancora una volta le meravigliose Dolomiti a fare da sfondo, come accaduto nelle passate stagioni della serie prodotta da Lux Vide. San Vito di Cadore è stato il perno delle ultime stagioni riguardo alle location di Un passo dal cielo, la fortunata serie di Rai1 che offre delle vedute panoramiche sulle Dolomiti e delle cornici mozzafiato ai telespettatori che hanno seguito in massa la fiction negli anni scorsi, facendo segnare picchi fino a oltre 7 milioni di telespettatori.

Tra le altre location di Un passo dal cielo 8 troviamo anche il Passo Giau e le Cinque Torri, altri luoghi da incorniciare e che ritroveremo nella fortunata serie di Rai1.

Un passo dal cielo 8, la natura al centro della serie

Tanto verde, montagne che sfiorano il cielo e una natura incontaminata saranno ancora protagoniste in Un passo dal cielo 8, la serie prodotta da Lux Vide torna oggi a riempire i palinsesti di Rai1 e ancora una volta garantirà al pubblico una serie di paesaggi e cornici mozzafiato. E le location di Un passo dal cielo 8 sono risultate particolarmente intriganti anche per i vari attori impegnati sul set nei mesi scorsi:

“Ogni volta che vado in montagna mi ridimensiono, nel senso che mi sento estremamente piccolo e quindi mi ridimensiono come essere umano in questo caos in cui viviamo quotidianamente” le parole di Marco Rossetti a Movieplayer, con l’attore che sarà ancora una volta protagonista della fiction di Rai1 e che ha sottolineato come la natura narrata in Un passo dal cielo sia stata particolarmente apprezzata anche dagli attori del cast.