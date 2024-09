Loredana Lecciso, la relazione con Al Bano e il mancato matrimonio

Amanda Lecciso è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2024: una novità non programmata e risalente alle ultime ore, quando è circolata la voce di un’immediata squalifica di Lino Giuliano ancor prima dell’inizio del reality. A sostituirlo è stata indicata proprio Amanda Lecciso che, come sottolinea il cognome, è la sorella della ben più celebre Loredana, compagna da tanti anni di Al Bano e più volte corteggiata da Alfonso Signorini negli ultimi anni per una sua eventuale partecipazione al programma.

Classe 1972, leccese di origine, Loredana Lecciso è divenuta famosa negli anni soprattutto per la celebre e chiacchierata storia d’amore con Al Bano: già mamma di una figlia di nome Brigitta, nata dal precedente matrimonio, la showgirl ha intrecciato una relazione con il cantautore di Cellino San Marco con il quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Al Bano junior detto Bido. Nonostante la longeva relazione, Loredana Lecciso e Al Bano non si sono mai sposati e anche di recente, in un’intervista al settimanale Oggi, lei ha sorvolato sull’ipotesi nozze: “In un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni: con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie, litighiamo anche, come qualsiasi coppia”, aggiungendo: “Sarebbe buffo sposarci adesso”.

Ma cosa sappiamo invece della carriera di Loredana Lecciso, sorella di Amanda Lecciso? Oltre alla love story con Al Bano che ha spesso monopolizzato la cronaca rosa, in televisione la showgirl è apparsa in numerose trasmissioni assieme al cantante ma ha anche partecipato singolarmente a diversi reality show, come La fattoria nel 2004 e L’Isola dei Famosi nel 2010. Inoltre, assieme alla gemella Raffaella ha preso parte a Domenica In con Mara Venier e a I raccomandati di Carlo Conti. Negli ultimi anni, invece, ha sovente preso parte ai salotti televisivi dei programmi di Barbara D’Urso, come Domenica Live.

E il nome di Loredana Lecciso è spesso finito sul taccuino di Alfonso Signorini nel corso delle ultime edizioni del Grande Fratello; il conduttore, infatti, l’ha spesso corteggiata per strapparle un sì e portarla come concorrente nella Casa più spiata d’Italia, ma la showgirl ha sempre rifiutato. Quest’anno, dunque, a cogliere l’occasione sarà la sorella Amanda.