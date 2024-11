Luca Barbareschi è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in scena sabato 23 Novembre 2024. L’attore, il conduttore (e tanto altro) ha trattato di tanti temi durante la sua carriera, andiamo a vedere nello specifico lui chi è.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli eliminati a Ballando con le Stelle/ I social li bocciano...

Luca Barbareschi nasce il 28 Luglio 1956 a Montevideo in Uruguay e si trasferisce subito a Roma con la sua famiglia. L’uomo inizia a studiare recitazione allo storico Studio Fersen di Roma, luogo dove si sono formati diversi attori di successo. Subito dopo va a Chicago dove diventa l’aiuto regista di Puecher nella trasmissione I Racconti di Hoffmann, poi si trasferisce a New York per mantenere gli studi.

Alberto Matano, chi sono i genitori Franco e Marisa / "Ecco come hanno reagito al mio Coming Out"

Nel 1983 ha il primo grande lavoro con Summertime, un lavoro dove ha anche il ruolo di sceneggiatore e vince il premio di regista esordiente. Lavora sia nel teatro che nel cinema e lo vediamo anche in Sogno di una Notte di mezza estate di Gabriele Salvatore o film tv come C’Eravamo tanti amati del 1989. Attore e non solo, in quegli anni fa regista dell’opera Ardena ed apre la sua casa di produzione, la Casanova Multimedia S.p.A.

Luca Barbareschi, i rapporti con la famiglia e l’ingresso in Politica

Oltre al cinema Luca Barbareschi si interessa anche in altri ambiti, nel 2007 fonda un’associazione per proteggere i bimbi vittime di abusi e poi si candida alle elezioni e viene eletto nel 2008 in Parlamento come presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Nel 2010 si sposta con Gianfranco Fini in Futuro e Libertà e oltre alla politica è anche scrittore di un libro autobiografico.

Chi è Alberto Matano/ Dal bullismo al coming out per amore di Riccardo Mannino: "Quando ci siamo sposati..."

La fine del matrimonio con l’ex moglie Patrizia Fachini e le tre figlie, fino alle relazioni con le compagne Lucrezia Lante e Elena Monorchio

Per quel che riguarda la vita privata l’attore sposa agli inizi degli anni ’80 Patrizia Fachini ed ha tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Poi divorzia, ha una relazione di 7 anni con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere e dal 2010 sta invece con Elena Monorchio con il quale ha due figli, Maddalena e Francesco.

Per quel che riguarda gli abusi Luca Barbareschi ha raccontato: “Quando ero piccolo sono stato molestato, avevo dagli 8 agli 11 anni e riguarda i preti gesuiti a Milano. Mi tenevano fermo e mi violentavano”, ha raccontato in un’intervista che ha scosso gli animi. Luca ha una famiglia allargata ma ha raccontato che ha deciso di non lasciare alcuna eredità ai figli spiegando di donare tutto a un’ente benefica. L’uomo ha comunque sostenuto economicamente i figli in questi anni e gli ha dato grande supporto economico.