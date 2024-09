Ludovica Nasti chi è, la battaglia con la leucemia: “Sarà vinta solo a 18 anni”

Tra gli ospiti di oggi venerdì 27 settembre de La volta buona troveremo la bravissima e giovane attrice Ludovica Nasti, una delle stelle de L’Amica Geniale che proprio nei prossimi mesi rivedremo in onda su Rai1 con la fortunata serie e fiction campione di ascolti. In una toccante intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Ludovica Nasti aveva trovato il coraggio di parlare anche della sua malattia, svelando alcuni dettagli inediti sulla battaglia: “Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia, grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni, sui capelli ci ripetevamo che sarebbero ricresciuti più forti di prima”.

Ludovica Nasti oggi può dire di aver vinto la battaglia con la leucemia, ma per una conferma ufficiale deve aspettare il compimento dei 18 anni: “Solo a quel momento saprò di aver vinto, non dovrò più sottopormi ai controlli” ha confessato la giovane artista che già di questi tempi potrebbe lasciarsi andare a qualche importante annuncio a riguardo.

Ludovica Nasti e la carriera nel cinema: da piccola sognava di fare la calciatrice

La carriera della giovane attrice de L’Amica Geniale, ma non solo, è sbocciata già da diversi anni, sviluppandosi in maniera del tutto sorprendente rispetto ai piani iniziali di Ludovica Nasti, da piccola infatti sognava di diventare una calciatrice, essendo grande appassionata di pallone, ma poi il corso della vita l’ha portata su binari totalmente opposti, anche se le cose sono comunque andate alla grande, visti i premi e i riconoscimenti ottenuti negli anni dalla ragazza.

Grazie al cinema ha ottenuto anche una borsa di studio in America, dove Ludovica Nasti ha potuto affinare le proprie conoscenze e accrescere il bagaglio professionale già ricco di soddisfazioni nonostante la giovanissima età.

