Luisa Menditto, la mamma di Shaila Gatta torna al Grande Fratello 2024

Luisa Menditto, la mamma di Shaila Gatta, torna al Grande Fratello 2024 per una nuova sorpresa alla figlia, nella speranza di regalarle una serata speciale. Infatti, l’ultima incursione della madre della ballerina e showgirl si è rivelata a dir poco turbolenta, tra confidenze sottovoce che hanno fatto discutere, bacchettate alla figlia e attacchi diretti a Lorenzo Spolverato. Secondo Luisa Menditto, il giovane starebbe giocando con la figlia, riguardo la quale ritiene che non solo abbia perso il suo brio, ma anche la sua vera identità.

Stando alle anticipazioni fornite dal programma, per l’occasione la mamma di Shaila ha preparato una deliziosa pastiera che porterà per tutti, quindi capiremo se riuscirà così ad “addolcire” il clima con la figlia e soprattutto se ha cambiato opinione sul ragazzo a cui la figlia si è avvicinata in queste settimane. Non si può escludere un confronto tra i due, anche alla luce delle dichiarazioni di Lorenzo nella scorsa puntata: “Ha scosso anche me, abbiamo affrontato questa discussione. Non è stato facile anche per me. Non riesco a capire cosa c’è fuori“.

Lo scontro a distanza tra Shaila Gatta e la mamma

“Ho combattuto contro tutto e tutti, difendo quello in cui credo e ho sempre creduto in lui. Il sentimento non si comanda. Non so cosa succede fuori e non posso essere nella testa di mia madre e sapere cosa circola. A me non importa, io mi baso su quello che vivo qua“, aveva invece dichiarato Shaila Gatta nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024 in merito alla presa di posizione della mamma Luisa Menditto.

L’ex velina di Striscia la Notizia si è risentita per il comportamento della madre, da cui avrebbe voluto solo un abbraccio anziché un rimprovero, per non sentirsi sbagliata. Questo l’ha spinta a rivelare altri particolari della sua vita privata, ad esempio i corteggiamenti non graditi da parte di uomini maturi che ha dovuto respingere, senza dire nulla alla sua famiglia, anche per quanto riguarda i suoi sacrifici, fatti sempre senza scendere mai a compromessi. Dunque, oggi la mamma di Shaila Gatta le regalerà quell’abbraccio di cui sente un gran bisogno, ma Luisa Menditto potrebbe anche spingersi oltre e cercare un chiarimento con Lorenzo Spolverato.

